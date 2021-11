Schützenverein Olpe: Höchster Orden für Major und Leutnant

Olpe. Major Peter Liese und Leutnant Georg Arens sind mit dem Sebastianus-Orden, der höchsten Würdigung des Schützenvereins Olpe, ausgezeichnet worden.

Zwölf Musiker aus dem Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Olpe hatte der St. Sebastianus Schützenverein angefragt. Die gesamte Besetzung indes war gekommen, mit einem musikalischen Programm nach Maß. Als Geschenk und als Zeichen der Verbundenheit an diesem hoch emotionalen Tag in der Stadthalle Olpe, an dem Major Peter Liese und Leutnant Georg Arens mit dem höchsten Orden des Vereins, dem Sebastianus-Orden, ausgezeichnet wurden.

Ehre wem Ehre gebührt: Wer Anerkennung verdient, der soll sie auch erhalten! So lässt sich zusammenfassen, was in der langen Reihe der lobenden Grußworte zum Ausdruck kam. Von Major Peter Liese, der die Laudatio auf Georg Arens hielt. Von Hauptmann Holger Harnischmacher, dem die Ehrung von Peter Liese oblag. Von Bürgermeister Peter Weber, Schützenkönig Wilhelm Rücker, den Sprechern und Vertretern der alten Könige, der ehemaligen Vorstandsmitglieder, der Korporalschaftsführer sowie von Kreisoberst Markus Bröcher.

Den höchsten Orden des Vereins für 25 Jahre Schützenfest feiern und Uniform tragen, da möge dem einen oder anderen vielleicht ein „Na ja“ entfahren, so Major Peter Liese. Indes gehe es aber vielmehr darum, dass man über einen langen Zeitraum mit darauf achtgebe, Traditionen zu wahren und dabei den Sinn und Zweck des Vereins nicht aus den Augen verliere. „Sinn und Zweck ist die Erhaltung und Pflege echter heimischer Art und Sitte sowie unter den Einwohnern und Gästen aller Stände Annäherung herbeizuführen, Zuneigung und Eintracht zu wecken und Gemeinsinn zu beleben und zu festigen.“

Major Peter Liese erhält den höchsten Orden des St. Sebastianus Schützenvereins. Rechts: Hauptmann Holger Harnischmacher. Foto: Birgit Engel

Als Peter Major Peter Liese, seit seiner Jugend Trommler im Spielmannszug, 1995 vom Schützenbruder zum Leutnant ernannt wurde, war es eine Berufung aus einer schützenfestbegeisterten Familientradition heraus. Vater Friedhelm war Major und im Übrigen auch Träger des seltenen Sebastianus-Ordens, Bruder Rainer Korporalschaftsführer und Patenonkel Kalla Schützenkönig. 2007 machte sich Peter Liese zum Schützenkönig, ab 2008 war er Hauptmann und 2011 übernahm er in Nachfolge von Paul Imhäuser das Amt des Majors. „Du führst unseren Verein mit Bravour, traditionsbewusst, mit Weitsicht, einer guten Portion Demut und Bescheidenheit, mit Akribie, Zuverlässigkeit, Feingefühl und vor allem mit ganz viel Herz“, zollte Hauptmann Holger Harnischmacher Liese allergrößte Anerkennung und schloss in seine Würdigung dessen Ehefrau Marion und die Töchter Paula und Ida ein „für das stets offenstehende Haus, die großzügige und herzliche Gastfreundschaft und immerwährende Verbundenheit.“

Major Liese dankt Frau und Kindern

Es sei ihm eine große Ehre, Major dieses einzigartigen Schützenvereins sein zu dürfen, betonte Liese. „Stolz, aber auch großer Respekt erfüllen mich.“ Sein Dank galt neben den ehemaligen und amtierenden Vorstandskameraden insbesondere seiner Familie, weil „ohne sie die vielen Jahre sowie der Orden nicht zustande gekommen wären“, sowie Hauptmann Holger Harnischmacher: „Es ist immer ein gutes Gefühl, wenn man so eine großartige Unterstützung bekommt.“

Georg Arens wurde 1995 zum Fähnrich ernannt, drei Jahre später zum Leutnant befördert und führt seit 2007 die Vorstandskasse. „Es gibt viele Eigenschaften, die wir an dir schätzen. Dazu gehören deine Kameradschaft, dein Traditionsbewusstsein, deine Zuverlässigkeit, dein unverwechselbarer Humor, deine ausgleichende Art. Das alles macht dich zu einem wertvollen Offizier und guten Freund“, so Liese. Arens dankte jenen, die es ihm möglich gemacht haben, vor 25 Jahren anzutreten und aktiv mitzuarbeiten. Und für alle schönen Begegnungen, Gespräche und all die kleinen Momente. Wenn Schützenfest die Menschen den Platz verlassen und sagen: Vielen Dank für das schöne Fest! „Es ist die Summe, die Vereinsarbeit ausmacht und mit Leben füllt. Das stille Genießen, die fairen Diskussionen und die Kameradschaft. Ich fühle mich sehr geehrt.“

Major Peter Liese (rechts) verleiht Leutnant Georg Arens den Sebastianus-Orden. Foto: Birgit Engel

Schützenkönig Wilhelm Rücker betonte: „Für euch ist Ehrenamt erkennbare Freude.“ Und Bürgermeister Peter Weber gratulierte dem Verein „zu solchen Kameraden im Vorstand. Mit unterschiedlichen Charakteren und Stärken.“ Dass sich der Verein so hervorragend entwickelt habe, sei ein Zeichen von Weltoffenheit, Gastfreundschaft und Tradition gleichermaßen.

Geschenke für die Geehrten gab es von den Vorstandsmitgliedern und den Korporalschaftsführern. Der Spielmannszug überraschte mit einem abschließenden Ständchen. Und das Publikum sorgte für lange anhaltende „Standing Ovations“, bevor nach gut zweieinhalb Stunden der offizielle Teil beendet war.

