Schützenverein Thieringhausen: Übergabe des Schützenordens

Thieringhausen. Der König des St. Hubertus Schützenvereins der Schulgemeinde Thieringhausen, Georg Scheiwe, hat seinen Königsorden übergeben.

Traditionell übergab der König des St. Hubertus Schützenvereins der Schulgemeinde Thieringhausen, Georg Scheiwe bei bestem Wetter seinen Königsorden an Major Benedikt Grebe, bevor das Königs- und Kaiserpaar in Begleitung des Vorstandes am Schützenfestzug bei den Freunden des St. Helena Schützenvereins in Elben teilnahmen.

Der Orden der Majestät zeigt die Mutter Gottes von Werl, welche auch als die „Trösterin der Betrübten“ bezeichnet wird. Zu ebendieser hat der König selbst und das Königspaar eine ganz besondere Beziehung. So durfte Georg Scheiwe bereits als Messdiener in jungen Jahren das Kreuz bei der Wallfahrt tragen. Mitte der 90er-Jahre holte ihn dieses Erlebnis ein: „Die damaligen Fahnenträger aus Olpe fackelten nicht lange und erklärten mich kurzerhand zum neuen Fahnenträger. Und wie so oft kam das eine bei das andere, und ich blieb der Fahnenträger aus Olpe. Diese alljährliche Wallfahrt begeistert mich nicht nur, sondern gab mir auch in Schwierigen Zeiten – ganz die Trösterin der Betrübten – Halt und Kraft.“

„Ein Zeichen für unsere Partnerschaft“

Doch auch für die Majestäten als Paar steht der Orden als Symbol. So schwelgt der heutige Wallfahrtsleiter in Erinnerungen: „Wo sonst hätte ich meine Königin Monika treffen können als nicht auf der Wallfahrt nach Werl. 2018 haben wir uns dort wiedergetroffen – der Orden ist auch ein Zeichen für unsere Partnerschaft.“

„Ein weiterer außergewöhnlicher Moment,“ so der König weiter, „ist natürlich, wenn der letzte Rest des Vogels aus dem Kugelfang fällt und du derjenige bist, der den letzten Schuss abgegeben hat. Ich dachte nur: Endlich! Schon immer war es mein Ziel als Offizier dieses Vereins auch irgendwann die Königswürde zu erreichen. Als es dann geklappt hatte war die Freude grenzenlos, ich sprudelte nur so voller Emotionen. Es war ein phänomenales Gefühl, als uns meine Vorstandskollegen beim Stagediving hochleben ließen.“

„Und jetzt“, so Georg Scheiwe, „haben wir das nächste „Endlich!“ vor uns. Nach zwei langen Jahren der Pandemie können wir wieder Schützenfest feiern und wir freuen uns darauf, mit allen zusammen die letzten zwei Jahre nachzuholen. Natürlich wird es mir nicht leichtfallen, am Schützenfestsamstag meine Kette an meinen Nachfolger zu überreichen – aber ich freue mich tatsächlich auch wieder darauf, zu meinen Offizierskollegen zurück ins Glied treten zu dürfen.“

„Ohne das ganze Schützenvolk geht es nicht“

Bei so vielen tollen Eindrücken möchte die Majestät aber auch noch ergänzen, dass es wichtig ist, allen zu danken, die geholfen haben, dieses Königsjahr so einzigartig werden zu lassen. Ganz besonders natürlich seiner Königin Monika: „Sie hat mich so glücklich gemacht, schon alleine durch Ihr Strahlen in Ihrem tollen Kleid“. Auch seine Königsoffiziere Christian Arens und Sebastian Frydrych erwähnt der König: „Was die beiden in Ihrem ersten Jahr geleistet haben, Wahnsinn! Außerdem bedanke ich mich ausdrücklich bei den Offizierskollegen und allen Besuchern des Schützenfestes, denn ohne das ganze Schützenvolk geht es nicht, Sie sind das Salz in der Suppe. Ebenfalls danken möchte ich dem Musikverein Gerlingen für die grandiose Unterstützung, beiden Korporalschaften und ganz besonders unseren Freunden aus den Nachbarvereinen, die uns jedes Jahr so zahlreich besuchen. Hier feiern wir tatsächlich noch als wahre Freunde!“

