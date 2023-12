25 Jahre Indienhilfe: Elsper Paar findet immer eine Lösung

Elspe Ob ausgebrannter Schulbus oder der Bau eines neuen Krankenhauses: Ehepaar Simon aus Lennestadt hilft seit 25 Jahren, wo es nur kann.

„Es war eine sehr anstrengende Reise“, blickt Christa Simon aus Elspe zurück. Auch dieses Jahr packte sie zusammen mit ihrem Mann die Koffer, um im fernen Indien selbst zu erkunden, was mit den Spendengeldern aus Lennestadt und Umgebung an die von ihnen gegründete Stiftung „Indienhilfe Simon“ erreicht werden konnte. Es ist wieder einmal atemberaubend: In Madurai im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu wurde ein Gebäude für die Ausbildung junger Mädchen zur Hilfskrankenschwester und Hebamme fertiggestellt. Zeitgleich wurde das bestehende St. Joseph´s Hospital renoviert und angebaut. Da bereits eine zweite Mädchen-Gruppe ihre Ausbildung beginnt, soll das Gebäude im kommenden Jahr aufgestockt werden, eine Intensivstation wird folgen.

Aber auch abseits der Millionen-Metropole gibt es für Christa und Karl-Heinz Simon, die im kommenden Jahr seit einem Vierteljahrhundert unermüdlich und unbeirrbar ihre ganze Kraft dafür einsetzen, um das Leben in einer der ärmsten Regionen Asiens ein bisschen erträglicher zu machen (wir berichteten), noch viel zu tun. Und oft sind es immer neue Herausforderungen, die nicht planbar sind. So muss ein neuer Schulbus für eine Mittelschule im „Urwald“ angeschafft werden, da der alte nach einem Unfall ausgebrannt war. „Im Moment werden die Schulkinder noch mit einem gemieteten Bus gefahren, aber wir hoffen, auch hier entscheidend helfen zu können – auch ein Vorhaben für 2024“, schreiben sie in ihrem Jahresrundbrief an die vielen Spender.

Im Lepradorf malen die Bewohner für die Gäste aus Deutschland. Foto: Privat / WP

In fünf entlegenen Orten wurden neue Ausbildungszentren für Kinder und junge Frauen geschaffen. Altenheime und Heime für geistig behinderte und alte Frauen, die einfach irgendwo abgesetzt und sich selbst überlassen werden, wurden ebenso unterstützt wie Stammesbewohner, die in ärmlichsten Hütten leben. Im Lepradorf in Kanyakumari, wo die Indienhilfe Simon schon 15 Strohhütten durch Steinhäuser mit einem kleinen Ziegenstall ersetzt hat, wurden Toilettenanlagen finanziert. Und wie jedes Jahr konnte sich ein Tuberkulose-Rehabilitationszentrum über teure Medikamente für seine Patienten freuen, die von der Indienhilfe aus Lennestadt finanziert wurden.

Spendenkonto und weitere Infos Wer die Indienhilfe Simon unterstützen möchte, kann dies durch eine Spende auf folgendes Konto bei der Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem tun: Indienhilfe Simon Stiftung, IBAN: DE23 4625 1630 0024 0703 51 (für eine Spendenquittung bitte die komplette Adresse angeben). Weitere Informationen, auch zu Patenschaften für einzelne Kinder, gibt es per Telefon unter 02721/3560.

Angefangen hatte alles 1999, als Karl-Josef und Christa Simon von indischen Schwestern, die im Altenheim Elspe Dienst taten, um Hilfe für die benachteiligten Menschen in Indien gebeten wurden. Aus der simplen Bitte wurde eine Berufung für das Elsper Ehepaar, heute 76 und 79 Jahre alt. Mit riesigem Engagement sammelten sie Spenden für ihre Projekte. Immer mehr Spender und auch Firmen vertrauten den beiden Elspern ihre Spende an. „Wir konnten immer lückenlos über die Verwendung der Spenden berichten, da wir Indien und unsere Projekte regelmäßig besuchten – zunächst alle zwei Jahre und später jedes Jahr“, erklären die beiden Elsper. 2017 wandelten sie ihre Indienhilfe Simon in eine gemeinnützige Stiftung um.

Nur mit Ihrer und eurer Hilfe ist diese intensive Unterstützung möglich – und wir können nicht mehr tun, als nur „Danke“ zu sagen. Christa und Karl-Josef Simon

In Indien arbeiten sie mit dem Orden „Daughters of Mary“ und der Ordensschwester und mittlerweile guten Freundin Eucharistia zusammen und erhalten von dort die nötigen Informationen, wo Handlungsbedarf besteht. Die Entwicklungsprojekte sind oft mit Bauvorhaben, Renovierungs- und Erweiterungsarbeiten sowie dem Aufbau der Infrastruktur verbunden, die viel Spendengeld kosten. „Gemeinsam entscheiden wir, welche Maßnahmen am dringendsten sind“, so die Simons. Nach etwa sechs Jahren steht ein Projekt in der Regel auf eigenen Füßen. „Dann fangen wir wieder von vorn an“, so Christa Simon.

Christa Simon besucht Patenkinder. Für nur 20 Euro im Monat können Paten einem Kind eine gute Schulbildung sowie seiner Familie Lebensmittel und Unterkunft sichern. Foto: Privat / WP

Seit 2009 vermittelt die Stiftung auch Patenkinder. Mit einer Spende von nur 20 Euro im Monat können Paten einem Kind den Besuch einer guten Schule ermöglichen, sowie Lebensmittel und eine Unterkunft für die gesamte Familie sichern. 350 Kinder werden bereits auf diese Weise unterstützt, aber die Liste der Patenkinder ist noch lang.

Bei ihrer jüngsten Reise nach Indien zu allen laufenden Projekten überzeugten sie sich, dass alle Spenden wieder wohlüberlegt und kostenbewusst eingesetzt wurden. Die Herzlichkeit und Freude, die die Entwicklungshelfer aus Elspe vor Ort erfahren, sind der wichtigste Lohn für die unermüdliche Arbeit. Gern geben sie die Dankbarkeit der ihnen anvertrauten Menschen an alle Spenderinnen und Spender weiter. „Nur mit Ihrer und eurer Hilfe ist diese intensive Unterstützung möglich – und wir können nicht mehr tun, als nur ,Danke‘ zu sagen“, schreiben sie in ihrem Jahresrundbrief an alle Unterstützer.

