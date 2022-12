Schule holt sich mit Photovoltaik den Strom vom Dach

Lennestadt. 100-prozentige Selbstversorgung mit Strom ist das Ziel des Gymnasiums Maria Königin. Der Anfang dazu wurde jetzt gemacht.

Schöpfung bewahren, heißt es im Leitbild des Gymnasiums Maria Königin. Daraus abgeleitet „steht Nachhaltigkeit schon seit Jahren auf unserer Agenda“, sagt Hans-Gerd Mummel, Vorsitzender des Trägervereins der Schule. Ganz oben auf der Wunschliste war jahrelang eine eigene Photovoltaikanlage, um elektrischen Strom regenerativ und nachhaltig zu erzeugen. Im September wurde der Wunsch Wirklichkeit, gestern wurde das Projekt im Detail vorgestellt.

+++ Lesen Sie auch: Eisregen im Kreis Olpe: Gefährliche Stunden für Fußgänger und Autofahrer +++

Bereits 2020 erstellte die StudING Braunschweig GmbH, ein Planungsbüro bestehend aus Studierenden der TU Braunschweig, die Planung einer PV-Anlage nebst Wirtschaftlichkeitsanalyse. Da das Dach des Gebäudeteils C in diesem Jahr saniert werden musste, war die Gelegenheit günstig, die Synergieeffekte zu nutzen. Die Umsetzung allerdings war für die Privatschule mit einem gemeinnützigen Verein als Träger eine Herausforderung. „Bei der Finanzierung einer solch großen Anlage sind wir an unsere Grenzen gestoßen“, so Mummel.

Hans-Gerd Mummel (Trägerverein, links), Schulleiter Jan Fabian Borys (Zweiter von links) und das Ehepaar Hildegard und Dietmar Heimes (Mitte) zusammen mit Vertretern der beteiligten Firmen und einem Schüler vor der neuen Photovoltaikanlage. Foto: Volker Eberts / WP

Zur Hilfe kam der Schule die „It’s Time GmbH“ aus Lennestadt, einem stiftungsverbundenen Unternehmen der Hildegard und Dietmar Heimes Familienstiftung aus Oedingen. Das Unternehmen errichtet und betreibt schon seit 15 Jahren PV-Anlagen, in dem sie geeignete Dächer anmietet, in Altenhundem zum Beispiel die Dachflächen des HIT-Marktes und des Hundem-Lenne-Centers. Darüber hinaus ist das Ehepaar Heimes der Schule schon lange verbunden. Dietmar Heimes, Geschäftsführer der Rayonex Biomedical GmbH in Lennestadt, saß einige Jahre auch im Vorstand des Trägervereins. Schnell war man sich einig. Der Verein verpachtet die Dachfläche über einen längeren Zeitraum gegen eine einmalige Pacht an die Firma It’s Time GmbH. Diese errichtet und betreibt die Anlage und versorgt die Schule mit Strom, „günstiger als vom Versorger“, so Hans-Gerd Mummel.

In den Sommerferienwochen wurde das Gerüst erstellt, das alte Dach abgerissen und das neue aufgebaut. Dann wurde direkt die PV-Anlage montiert. 260 Module mit einer Fläche von 480 Quadratmetern und einer Gesamtleistung von 99,57 kWp und zwei Wechselrichter mit je 50 kW Einspeiseleistung produzieren in einem durchschnittlichen Sonnenjahr ca. 90.000 kWh regenerativen Strom. Etwa 70 Prozent soll durch das Gymnasium und den Jugendhof Pallotti im früheren Klostergebäude selbst verbraucht werden, der Rest wird in das Mittelspannungsnetz des Energieversorgers eingespeist.

Ein Schüler hilft beim Einbau der Befestigungsbeschläge für die Photovoltaikmodule. Foto: Volker Eberts / WP

Die Anlage ist auch Thema in Unterricht. So gibt es zum Beispiel im Schuljahr 2022/2023 den Projektkurs „Klima und Umweltschutz“, der sich auch mit dieser Photovoltaikanlage beschäftigen wird. Für Familie Heimes ein weiterer Grund für ihr Engagement: „Es geht hier um regenerative Energie, aber auch darum, dass sich junge Menschen mit der Technik auseinandersetzen können“, so Heimes. Oberstufenschüler halfen in den Sommerferien auch am Aufbau der Anlage.

Für Schulleiter Jan Fabian Borys ist das Projekt erst der Anfang. „Unser Ziel ist eine 100-prozentige Selbstversorgung mit Strom“, so Borys. Dachflächen, die in Zukunft saniert werden müssen, gibt es auf dem Schulgelände noch einige. Aber auch die Dachbegrünung will die Schule weiter ausbauen.

Auf einen Stromspeicher für die PV-Energie vom Dach wurde vorerst verzichtet. Zum einen, so Dietmar Heimes, wolle man zunächst ein Jahr lang Erfahrungen sammeln, um dann einen passenden Speicher zu installieren, zum anderen werde die teure Speichertechnik noch besser und günstiger werden, so Heimes.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe