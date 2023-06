Schulen im Kreis Olpe – Diese Schüler haben ihren Abschluss

Kreis Olpe. Schüler im Kreis Olpe haben ihren Abschluss in der Tasche und ihre Zeugnisse bekommen. Hier finden Sie die Namen und die Fotos der Absolventen.

Es ist wieder soweit. Die nächsten Schüler im Kreis Olpe verlassen die Schule mit ihren Zeugnissen. Wer hat wo seinen Abschluss gemacht? Wie viele haben die Traumnote 1,0 erhalten? Einen Überblick (wir ergänzen regelmäßig) finden Sie hier.

Realschüler der St. Franziskus Schule Olpe

Unter dem Motto „10 Jahre Siesta – endlich Fiesta“ begann die Abschlussveranstaltung mit einem feierlichen Gottesdienst in der Kirche des Mutterhauses der Olper Franziskanerinnen. Schulleiterin Eva Jansen und stellvertretende Schulleiterin Barbara Hummert-Hüwelmeier begrüßten alle Anwesenden im Anschluss an die heilige Messe. In Ihrer Ansprache gratulierten sie den Absolvent:innen zu ihrer erreichten Fachoberschulreife und machten den jungen Erwachsenen Mut für ihren weiteren Lebensweg: „Ihr habt nur ein Leben, nämlich EUER Leben. Macht etwas daraus- was es auch immer sein mag“.

Mit den Worten „Ich bin stolz auf euch“ gratulierte Klassenlehrerin der Klasse 10r, Alev Yalcin, ihren Schüler:innen anschließend zu ihrem Abschluss. In ihrem Rückblick betonte sie die Diskussionsfreudigkeit und Kreativität ihrer Klasse: „Ich bin mir sicher, dass ihr durch euren Charakter, eure Ausstrahlung und menschliche Zuwendung auch andere inspirieren werdet“. Und auch Verena Adam, Klassenlehrerin der Abschlussklasse 10s, richtete ihre ganz persönlichen Worte an ihre Schützlinge: „Bleibt so einzigartig wie ihr seid, verfolgt eure Ziele, glaubt an eure Träume oder wie ihr eben im allerersten Beitrag der Band gehört habt: Seid wie ein Komet und hinterlasst einen Fußabdruck, stärker als die Zeit!“.

Die Realschüler der St. Franziskus Schule Olpe der Klasse 10s erhielten ihr Zeugnis der Mittleren Reife. Foto: St. Franziskus Schule

Gerührt von den Reden der Klassenlehrerinnen, kamen anschließend die Schülervertreter:innen zu Wort. Elzana Tahiri und Leon Posekardt sprachen im Namen der Klasse 10r. Sie bedankten sich bei den unterrichtenden Lehrkräften der Klasse: „Sie haben uns gelehrt, alles mit einer Portion Optimismus zu sehen und wir konnten dadurch unsere Talente weiterentwickeln“. Laura Schmelzer und Lasse Walkenbach richteten ihre Rede stellvertretend für die Klasse 10s an die Zuhörer:innen und gingen zunächst auf die große Bedeutung kleiner Alltagsmomente in ihrer Schulzeit ein: „Wir vermissen schon jetzt die Fünf-Minuten-Pause, die Hausaufgabenstrichlisten und den Moment, in dem man hofft, dass die Lehrer doch noch ausfallen.“ Trotz schwerer Zeiten hätten sie gelernt, sich aufeinander verlassen zu können, und als Gemeinschaft stärker zu sein „und das ist etwas, was wir nie vergessen werden.“

Iris Klör bedankte sich im Namen der Eltern der Klasse 10r und hob hervor, dass die Schule für die Kinder ein Ort zum Wohlfühlen gewesen sei, an dem jedes einzelne Kind zähle und wichtig sei. Die Elternvertreterinnen der Klasse 10s, Nicole Keseberg und Stefanie Ohm, gaben den Abschlussschüler:innen schließlich mit auf den Weg, dass offene Ohren und helfende Hände doch entscheidender seien als jede Formel und Gleichung der Welt.

Im Anschluss an die Reden wurden die Abschlusszeugnisse durch die Schulleitung und die Klassenleitungen übergeben. Für ihre herausragenden Leistungen wurden die Jahrgangsbesten Josepha Heuel (1,1) und Erik Klör (1,3) geehrt. Als Tutor:innen hatten sich in den letzten Jahren Jan Glassmann, Hilla Hennig, Laura Schmelzer und Timo Schröder besonders um das Wohl der Fünft- und Sechstklässler gekümmert und wurden für ihr großes Engagement geehrt. Eine Ehrung für ihren unermüdlichen Einsatz im Schulsanitätsdienst erhielten darüber hinaus Jan Glassmann und Josepha Heuel.

Die Realschüler der St. Franziskus Schule Olpe der Klasse 10r erhielten ihr Zeugnis der Mittleren Reife. Foto: St. Franziskus Schule

Den musikalischen Rahmen der Veranstaltung gestaltete die für den Anlass gegründete „Abschlussband“ unter der Leitung des Musiklehrers Sebastian Schmidt. Lotte Gieseler, Lidwina Walger und David Kreutz sangen sich in die Herzen ihrer Zuhörer:innen und wurden begleitet von den großartigen Musikern Marcel Bardosch, Mateusz Bardosch, Jan Glassmann, Jan Stahlhacke und Linus Tautz.Bei aufklarendem Himmel versammelten sich die Abschlussklassen schließlich auf dem Vorplatz der Kirche im Sonnenschein, um anschließend ausgiebig auf den großen Erfolg anzustoßen und den Abschluss gebührend zu feiern.

Die Entlassschüler:innen im Jahr 2023

Olpe: Eren Ismail Balaban, Noah Bona, Nina Häner, Lia Helen Kaluschke, Erik Klör, Elif-Tugce Mentese, Elias Schönauer, Elzana Tahiri, Adea Ternava, Dritro Ternava, Marcel Sebastian Bardosch, Mateusz Adrian Bardosch, Anna Becker, Luis Bludau, Luca Bona, Jan Glassmann, Hilla Hennig, Josepha Heuel, Nikolaos Kapodistrias, Luisa Kessler, Nils Meiworm, Franz Ohm, Laura Schmelzer, Jaron Stupperich, Lins Tautz, Anisa Vocaj, Franz Lasse Walkenbach

Wenden: Seyhmus Ilyas Aytar, Finley Gröger, Yannis Halberstadt, Jonathan Kobienia, Milan Montabon, Leon Carl Posekardt, Bent Rademacher, Mia Rocholl, Melissa Rowein, Timo Simon, Leo Solbach, Laetitia Stahl, Leo Stracke, Lidwina Walger, Sara Maria Wohlrab.

Freudenberg: Lotte Gieseler.

Friesenhagen: Yannik Scheppe.

Drolshagen: Till Frohwein, Dennis Garrecht, Ayleen Haas, Georgios Kalyvas, Nicolas Koch, Nikolai Krapiau, Angela Martaler, Jonah Peter Schmidt, Timo Schröder.

Städtisches Gymnasium Olpe

76 Schülerinnen und Schüler haben in diesem Jahr ihr Abitur am Städtischen Gymnasium bestanden und am Samstag Abschied vom SGO genommen. Nach einem gelungenen Wortgottesdienst, der von Pastor Schäfer und Vikar Todt gehalten und von Stufenmitgliedern mitgestaltet und musikalisch an der Orgel und durch den Schulchor begleitet wurde, kam am Samstagvormittag zunächst Schulleiter Holger Köster zu Wort.In seiner Rede hinterfragte Köster das Motto, das sich der diesjährige Jahrgang ausgesucht hat. „The Winner Takes it all – ABBI 2023“.

Der Abba-Hit beschäftigt sich mit den Themen Verlust, Scheidung und Herzschmerz. „Obwohl der Song bereits in den 1980er Jahren veröffentlicht wurde, bleibt er aktuell und relevant, denn in der heutigen Zeit sind Beziehungen oft kurzlebig und verändern sich schnell,“ so Köster. Gelobt wurde die Stufe für ihren Zusammenhalt, der sich in vielen Problemsituationen zeigte: „Und so habt ihr durchgehalten, euch gegenseitig ermuntert und unterstützt.“ Vor allem die hohe Leistungsbereitschaft derjenigen, die zusätzlich zum Abitur die Prüfungen des IB ablegten, stellte Köster heraus: „Ihr habt Fantastisches geleistet. Wir warten gespannt auf die Ergebnisse, die Anfang Juli zu erwarten sind.“ Zum Ende seiner Ausführungen machte Köster vor allem Mut, kritisch auf die Welt zu sehen: „Bleibt kritisch, bleibt offen und bleibt tolerant! Tragt nach außen, was ihr gelernt habt und wofür ihr einsteht! Deshalb meine Bitte: Klebt an euren Überzeugungen - und nicht an Straßen!“

Auch Bürgermeister Peter Weber, Schulpflegschaftsvorsitzender Dr. Andreas Fischer und der SGO-Schülersprecher Finn-Elias Weber gratulierten den Abiturientinnen und Abiturienten im Anschluss herzlich. Die Feierlichkeiten in der Stadthalle, die vom schuleigenen Blasorchester unter der Leitung von Stefan Burghaus musikalisch eingerahmt wurden, boten auch den Rahmen für die Ehrung der Abiturientia des Jahres 1973: Mit einem Grußwort wandte sich der Jahrgang ebenfalls an die Anwesenden in der Stadthalle. Anschließend standen für die Ehemaligen eine Schulbesichtigung sowie ein gemeinsames Mittagessen auf dem Programm.

Der gesamte Abiturjahrgang 2023 vor der Stadthalle des Städtischen Gymnasiums Olpe. Foto: Privat

Die beiden Jahrgangsstufenleiter David Büdenbender und Wiebke Cieśla blickten in ihrer Rede auf ihre Erfahrungen mit der Jahrgangsstufe in den vergangenen drei Jahren zurück und das angelehnt an diverse Hits der schwedischen Musikgruppe. Zunächst prägte Distanzunterricht, später ein routiniertes Testen und Masketragen diesen Jahrgang. Fachwahlen fanden am Telefon statt, „so glich das Oberstufenbüro einem Callcenter“, so Cieśla in ihrer Rede. Von Höhen und Tiefen, aber auch dem allmählichen Zusammenwachsen der Stufe berichtete die „Stufenmama“ weiter und auch Jahrgangsstufenleiter David Büdenbender blickte auf das ein oder andere waterloo und einige amüsante Anekdoten zurück. Auch außerschulische Aktivitäten kamen dabei zur Sprache, so engagierten sich viele Schülerinnen und Schüler etwa in der Schülervertretung, halfen bei der Organisation ihres Wohlfühltags mit, packten bei Spendenaktionen tatkräftig mit an und führten sogar einen 24-Stunden-Lauf durch, um Spenden zu sammeln. „I have a dream: dass sich dieser erfüllt, das wünschen wir euch. Entdeckt die Welt und erfüllt euch eure Träume! Wir wünschen euch für die Zukunft viel Erfolg für eure beruflichen Ziele, viel Glück, Gesundheit und Zufriedenheit,“ so Büdenbender abschließend.

Jule Theresa Müller-Späth und Wiebke Jungheim, die die Stufe zu Stufensprecherinnen gewählt hatte, sprachen am Samstagmorgen ebenfalls zu ihren Mitschülerinnen und Mitschülern, Lehrerinnen und Lehrern und den anwesenden Gästen. Auch sie ließen es sich nicht nehmen, ein paar dankende Worte an das Kollegium zu richten, die sie in den letzten Jahren am SGO unterrichteten und auf das Abitur vorbereiteten.

76 Abiturientinnen und Abiturienten haben in diesem Jahr ihren Abschluss am SGO gemacht. Die Traumnote 1,0 konnten gleich 7 Schülerinnen und Schüler erzielen. Die Ehrung der Jahrgangsbesten wurde durch die Schulleitung Holger Köster und Britta Inden vorgenommen: Für besondere Leistungen wurden Tom Bartmeier für die besten Leistungen in den Abiturprüfungen selbst, Wiebke Jungheim, Jakob Stahl, Lars Eric Schürholz, Jule Theresa Müller-Späth, Christina Hollstein, Katarzyna Panas, Maia Wuttke für den Durchschnitt 1,0 geehrt. Ebenfalls 7 Schülerinnen und Schüler erhielten ein bilinguales Zeugnis.

Die Namen:

Bergneustadt: Katarzyna Panas.

Drolshagen: Alexander Bonrath, Lia Clemens, Paulina Maria Frohne, Leonie Kirch, Henrik Maiworm, Michel Nießen, Theo Johann Stahlhacke, Maria Viedenz.

Freudenberg: Nele Faber, Christina Hollstein, Jule Theresa Müller-Späth, Yasmin Munawar.

Olpe: Lukas Ade, Timo Arens, Moritz Aßmann, Tom Bartmeier, Jolina Benkhardt, Luka Leon Blagojevic, Henrik Brüggemann, Alina Eichwald, Amanda Fries, Vivien Garrecht, Lennart Claes Gerlach, Ricardo Gomes, Paul Grams, Hannes Berndt Hardenacke, Mia Magdalena Heite, Wiebke Jungheim, Jannis Kaufmann, Ben Haakon Kirschner, Leon Klein, Simon Kontaxakis, Maximilian Kühr, Christian Lübizkij, Julius Maaß, Mattis Germann Mika, Henriette Gloria Miller, Robin Nitschke, Tom Reißner, Florentina Maria Schmitz, Lucienne Liberty Schneider, Michel Franz Schneider, Justine-Marie Schnüttgen, Ben Noah Schulze, Lars Erik Schürholz, Gina-Marie Tigges, Marc Benjamin Vanik, Lenja Voss, Nathalie Würtz, Simon Zeppenfeld.

Wenden: Marius Arens, Anna Breidebach, Jonas Sebastian Buchsteiner, Henry Clemens, Silas Heger, Nikolai Iljuchin, Milena-Marie Jüngst, Viktoria Kehl, Jan Keilbach, Til Klein, Antonia Kramer, Johanna Sophie Kratzel, Jana Niklas, Alexander Schmidt, Jan Schneider, Eva Schneider, Clara Schneider, Aline Schneider, Zofia Schumacher, Jakob Stahl, Marvin Peter Uelhoff, Severin Wolfgang Heinz Richard Wölck, Maia Wuttke.

