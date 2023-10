Schulen im Kreis Olpe: Infos und Anmeldetermine im Überblick

Kreis Olpe. Welche Schulform ist die richtige? Wie ist das Angebot in der eigenen Stadt? Hier finden Sie einen Überblick über die weiterführenden Schulen.

Welche Schulform ist die richtige? Wie ist das Angebot in der eigenen Stadt? Wie sehen die Alternativen in den Nachbarkommunen aus? Vor diesen Fragen stehen dieser Tage viele Eltern, deren Kinder im Sommer 2024 in die fünfte Klasse kommen. Denn in den nächsten Wochen beginnen die Anmeldephasen an den weiterführenden Schulen im Kreis Olpe.

In den sieben Städten und Gemeinden des Kreises Olpe gibt es eine vielfältige Schullandschaft mit sechs Gymnasien, drei Sekundarschulen, drei Realschulen und zwei Gesamtschulen. Und neben den kommunalen Schulen gibt es in Olpe, Attendorn und Lennestadt auch Bildungseinrichtungen in kirchlicher Trägerschaft. Daten, Infoveranstaltungen, Anmeldetermine und Besonderheiten haben wir auf dieser Doppelseite zusammengestellt.

Bigge-Lenne Gesamtschule der Gemeinde Finnentrop

Unter dem Leitbild „Leben. Lernen. Wachsen“ gibt die Bigge-Lenne Gesamtschule all ihren Schülern Zeit, sich individuell zu entwickeln und damit den für sich bestmöglichen Schulabschluss zu erreichen.

Die Gesamtschule ist eine Ganztagsschule, an der alle Schulabschlüsse möglich sind. Dies wird abgerundet durch ein vielfältiges Angebot im Wahlpflichtbereich ab Klasse 7 mit Fächern wie Spanisch, Technik, Hauswirtschaft, Darstellen und Gestallten sowie Naturwissenschaften und ab Klasse 9 mit den dem Fach Französisch. In den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch differenziert die Gesamtschule auf drei Niveaustufen, um Stärken zu fördern und Schwächen abzubauen. Anstelle von Hausaufgaben gibt es im Stundenplan fest integrierte Lernzeiten zur Vertiefung der Unterrichtsinhalte.

Alle Unterrichtsräume der Schule sind mit Apple TV, WLAN und Beamern ausgestattet. Für einen digitalen und modernen Unterricht stehen 240 Schülern iPads und drei Computerräume mit schnellen Gigabitdatenleitung zur Verfügung. Ab Klasse 5 machen die Schüler erste Erfahrungen beim Programmieren im Fach Informatik.

Während in der schuleigenen Mensa Snacks und ein reichhaltiges Mittagessen angeboten werden, lädt der neu gestaltete Schulhof zum Toben und Verweilen ein. Die Sportstätten (Dreifachturnhalle, kleine Turnhalle, Kleinspielfeld mit Soccerplatz, Sportplatz mit Kunstrasenplatz und Leichtathletikanlage) befinden sich auf dem Schulcampus. Das Freizeitbad „Finto“ ist nur wenige Gehminuten entfernt.

Adresse: Kopernikusstraße 22-24, 57413 Finnentrop

Telefon: (02721) 6059910

Homepage:www.b-l-g.de

Anzahl der Schüler: 577

Anzahl der Lehrkräfte: 54

Schulleiter: Thorsten Vietor

Tag der offenen Tür: Freitag, 24. November von 15 bis 18 Uhr.

Anmeldetermine: Mittwoch, 14. Februar bis Dienstag, 27. Februar 2024 (nach vorheriger Terminvereinbarung).

Sekundarschule der Kreisstadt Olpe, mit Standorten in Olpe und Drolshagen

Dazu gehören und sich entfalten können – das ist das Leitbild der Schule.

Das vielfältige Angebot der Sekundarschule der Kreisstadt Olpe richtet sich nach den Gesamtschulrichtlinien und hat das Ziel, jedes Kind individuell bestmöglich zu fördern und zu fordern. Lebensvorbereitung, eine gute Klassengemeinschaft und die Entwicklung von sozialen Kompetenzen werden im Schulalltag gelebt und gefördert.

Mit dem Angebot, zwei zusätzliche Fremdsprachen zu erlernen, der fortgeschrittenen Digitalisierung, dem sozialen Lernen und der Möglichkeit der Ganztagsschule zeichnet sich die Schule durch ein vielfältiges Angebot aus. Im Wahlpflichtbereich erhalten die Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 die Möglichkeit, sich mit Bewegung und Gesundheit, Darstellen und Gestalten, MINT, Arbeit und Wirtschaft, sowie Französisch auseinander zusetzen.

Durch Kooperationen mit weiterführenden Schulen besteht im Anschluss an den Besuch der Sekundarschule die Möglichkeit, an den Kooperationsschulen das Abitur zu absolvieren. Außerdem findet eine breit aufgestellte Berufswahlorientierung ab Jahrgang 8 statt.

Adressen: • Hauptstandort Olpe: Quellenweg 6-10, 57462 Olpe, (02761) 944741 • Teilstandort Drolshagen:Herrnscheider Weg 33, 57489 Drolshagen, (02761) 9762931

Homepage:www.sekundarschule-olpe.de

Anzahl der Schüler: 860

Anzahl der Lehrkräfte: 80

Schulleiterin: Andrea Weber

Tag der offnen Tür: Dienstag, 21. November von 17 bis 19 Uhr.

Anmeldetermine: Samstag, 17. Februar 2024 an beiden Standorten (nach vorheriger Terminvereinbarung).

Rivius-Gymnasium Attendorn der Hansestadt Attendorn

Das Rivius-Gymnasium gibt es schon seit 1515 – mitten im Herzen von Attendorn. Die überschaubare Größe von 400 Schülern und 50 Lehrkräften gewährleistet einen behutsamen Übergang zum Gymnasium.

Die Fünftklässler stärken im Profilunterricht mit den Bereichen Theater, Klassenorchester und Naturwissenschaften ihre persönlichen Interessen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt mit digitalen Tafeln und dem Einsatz neuer Medien auf dem immer wichtiger werdenden Bereich der Medienerziehung, wobei die in der Mittelstufe ausgebildeten „Medienscouts Digitale Helden“ Medienunterstützung auf Augenhöhe anbieten.

Das Rivius-Gymnasium fördert Lernpotenziale, unterstützt Schüler durch Lerncoaching, engagiert sich gegen Cybermobbing, Gewalt und Rassismus und gehört zu den Zukunftsschulen NRW. Es ist allen angehenden Gymnasiastinnen und Gymnasiasten zu empfehlen, die auf ihrem Weg zum Zentralabitur auf vielfältige Angebote und ein angenehmes Lernklima in einer Schule von überschaubarer Größe nicht verzichten wollen.

Adresse: Westwall 48, 57439 Attendorn

Telefon: (02722) 5953

Homepage:www.rivius-gymnasium.de

Anzahl der Schüler: 400

Anzahl der Lehrkräfte: 50

Schulleiterin: Daniela Greitemann

Informationsveranstaltung: Donnerstag, 16. November, um 17 Uhr

Tag der offenen Tür: Samstag, 25. November, von 9 bis 12 Uhr (Terminbuchung möglich ab Mittwoch, 1. November über die Homepage).

Anmeldetermine: Klasse 5: Montag, 19. Februar bis Freitag, 23. Februar 2024; für die Einführungsphase: Montag, 29. Januar bis Freitag, 2. Februar 2024.

Gymnasium der Stadt Lennestadt

„Miteinander füreinander“ – lautet das Motto des Gymnasiums der Stadt Lennestadt (kurz: GymSL). Es steht im Mittelpunkt des schulischen Handelns und wird von allen Akteuren der Schulgemeinschaft aktiv gelebt. Schule wird hier nicht nur als Lernort verstanden, sondern vor allem auch als sozialer Raum, in dem sich alle Schüler verstanden und gut aufgehoben fühlen. Individuelle Stärken der Schüler werden gefordert, individuelle Schwächen in den Blick genommen, um eine erfolgreiche Schulzeit am GymSL verbringen zu können. Das GymSL ist eine moderne und digitale Schule mit hervorragender digitaler Ausstattung und einem nachhaltigen Medienkonzept. Das unterrichtliche Angebot ist vielfältig und besonders, wobei zum Beispiel im Fachbereich Sprachen die Angebote Chinesisch als Fremdsprache oder Business English als Wahlpflichtangebot zu erwähnen sind. Als einziges Gymnasium der Region ist die Schule Teil des deutschlandweiten MINT-Exzellenz-Netzwerks und kann Abiturienten, die während ihrer Schullaufbahn besondere Leistungen im Bereich der MINT-Fächer erzielt haben, ein MINT-EC-Zertifikat ausstellen.

Adresse: Am Biertappen 45, 57368 Lennestadt-Altenhundem

Telefon: (02723) 608900

Homepage:www.gymnasium-lennestadt.de

Anzahl der Schüler: 650

Anzahl der Lehrkräfte: 53

Schulleiterin: Birgitta Pieters

Tag der offenen Tür: Samstag, 13. Januar 2024, ab 9 Uhr (Anmeldung ab dem 1. November per Mail an sekretariat@gymsl.de oder 02723/608900.

Anmeldetermine: Mittwoch, 14. Februar bis Freitag, 23. Februar (nach vorheriger Terminvereinbarung).

St.-Franziskus-Schule Gymnasium und Realschule

Die St.-Franziskus-Schule ist eine Bündelschule mit Gymnasium und Realschule. Schulträger ist die Gemeinnützige Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe (GFO). Die 67-Minuten-Stunde ermöglicht vielfältige Lehr- und Lernformen. Die Schule bietet eine zeitgemäße Ausstattung für analoges und digitales Lernen. Den Schülern wird der bewusste Umgang mit digitalen Geräten, Werkzeugen und Inhalten altersgemäß vermittelt. Der Kennenlernnachmittag vor den Sommerferien und die Einführungstage zu Schuljahresbeginn erleichtern den 5. Klässlern den Start an der neuen Schule. Ältere Schüler begleiten sie als Tutoren während ihres ersten Schuljahres an der St.-Franziskus-Schule.

Schwerpunkte der pädagogischen Arbeit an der Schule sind:

fachliche und persönliche Förderung: Eine Vielzahl von speziell ausgebildeten Lehrkräften und die Schulsozialarbeiterin unterstützen die Schüler durch unterschiedliche Fördermaßnahmen, Lerncoaching und Beratung.

MINT: Moderne Fachräume, vielfältige Unterrichts- und AG-Angebote bieten Schülern Chancen ihre naturwissenschaftlichen Interessen zu entdecken und weiterzuentwickeln. Die St.-Franziskus-Schule ist bereits seit 2014 „MINT-freundliche Schule“.

franziskanisches Engagement: Das Schulmotto „franziskanisch – fröhlich – fair“ lädt die Schüler ein, Gemeinschaft aktiv mitzugestalten und sich überzeugt für Mitmenschen und Umwelt einzusetzen.

berufliche Orientierung: Die Berufs- und Studienorientierung ist ein fester und fächerübergreifender Bestandteil der schulischen Laufbahn. Das Berufsorientierungsteam unterstützt alle Schüler ab Klasse 8 durch individuelle Beratung und Informationen.

Adresse: Kolpingstraße 12, 57462 Olpe

Telefon: (02761) 93780

Homepage:www.franziskus-olpe.de

Anzahl der Schüler: 1100

Anzahl der Lehrkräfte: 85

Schulleiterin: Eva Jansen

Infoveranstaltung: Mittwoch, 29. November, 19 bis 20.30 Uhr.

Tag der offenen Tür: Samstag, 2. Dezember, 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr: Grundschulen der Stadt Olpe, sowie Interessierte außerhalb des Kreises Olpe; 12 Uhr bis 14 Uhr: Grundschulen der Stadt Drolshagen und der Gemeinde Wenden. Anmeldetermine: für die Realschule: Freitag, 26. Januar bis Montag, 29. Januar 2024 (mit telefonischer Terminvereinbarung); für das Gymnasium: Samstag, 27. Januar bis Mittwoch, 31. Januar 2024 (nach vorheriger Terminvereinbarung).

Gesamtschule Wenden

Die Gesamtschule Wenden ist eine Schule des längeren gemeinsamen Lernens – alle Kinder sind willkommen. Vielfalt bereichert das Schulleben. Den Schülern gibt die Schule Sicherheit beim Lernen und Entwickeln, auch in der komplexen, digitalen Welt. Das Leitbild „Fit in die Zukunft“ wird digital, sozial, regional, kulturell und sportlich gelebt. Chancen – Verantwortung – Wertschätzung, unter diesen drei Wertebegriffen fasst die Schulgemeinschaft ihr Lernen und Leben zusammen. Zur Anmeldung kann jedes Kind aufgenommen werden, sofern die Kapazitäten es zulassen. Eine der 5. Klassen läuft im Profil Sport. Die Gesamtschule Wenden hat durch die unterschiedlichen Kursebenen in Englisch, Deutsch, Mathematik und Chemie ein klares und durchlässiges System. Die Fremdsprachen Spanisch und Französisch runden das vielfältige Angebot ab. Man kann jeden Schulabschluss der Sekundarstufe I und nach der gymnasialen Oberstufe das Abitur erwerben. Die Schule unterstützt und fördert für den bestmöglichen Abschluss. Die Gesamtschule Wenden hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihre Schüler nachhaltig zu einem aktiven Lebensstil zu motivieren. Die Schule ist (nicht nur) digital – iPads für Schüler und für Lehrkräfte, interaktive Boards, WLAN – bestens ausgestattet.

Adresse: Peter-Dassis-Ring 47, 57482 Wenden

Telefon: (02762) 4079931

Homepage:www.gesamtschule-wenden.de

Anzahl der Schüler: 850

Anzahl der Lehrkräfte: 87

Schulleiterin: Julia Cruz Fernandez

Infoveranstaltung: Donnerstag, 23. November, 18.30 Uhr.

Tag der offenen Tür: Samstag, 25. November, 10 bis 13 Uhr.

Anmeldetermine: Mittwoch, 14. Februar bis Mittwoch, 21. Februar 2024 (Montag von 7.45 bis 15 Uhr; Dienstag bis Freitag von 7 bis 15 Uhr) und zusätzlich Donnerstag, 15. Februar 2024 von 15 bis 18 Uhr.

Sekundarschule Hundem-Lenne

Die Sekundarschule Hundem-Lenne ist eine Schule des längeren gemeinsamen Lernens, in der durch vielfältige Angebote im Bereich des Ganztags und der Wahlpflichtfächer ein breites Spektrum an Interessen und Fähigkeiten der Schüler individuell gefördert wird.

In den ersten beiden Jahren findet der Unterricht wie in der Grundschule im Klassenverband und vielfach beim Klassenlehrerteam statt. Die Differenzierung auf unterschiedliche Leistungsebenen erfolgt erst ab Jahrgang 7. So ist bis zum Schluss ein Wechsel in Erweiterungskurse und damit verbunden der Erwerb eines höherwertigen Abschlusses möglich. Durch engmaschige Kooperationen mit den Gymnasien vor Ort und den umliegenden Firmen wird der Übergang in die Berufsausbildung oder in die gymnasiale Oberstufe frühzeitig in den Blick genommen und konsequent begleitet. Die Sekundarschule hat das Siegel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ erworben und lebt dies im Alltag.

Unterstützung bietet hier ein multiprofessionelles Team aus Beratungslehrern, Sozialpädagogen und Sozialarbeitern, die täglich an beiden Standorten für die kleinen und großen Probleme jeglicher Art für die Kinder ansprechbar sind.

Adresse: • Hauptstandort Meggen, Anne-Frank-Platz 1, 57368 Lennestadt, (02723) 608 920. • Teilstandort Kirchhundem, An der Hauptschule 4, 57399 Kirchhundem, (02723) 33 15.

Homepage:www.shl-schule.deAnzahl der Schüler: 800

Anzahl der Lehrkräfte: 90

Schulleiterin: Sabine Tigges

Tag der offenen Tür: Samstag, 2. Dezember, 9.30 Uhr bis 12 Uhr (an beiden Standorten)

Anmeldetermine: Mittwoch, 14. Februar, bis Freitag, 7. März 2024, von 8 bis 15 bzw. 17.30 Uhr (nach vorheriger Terminabsprache).

St.-Ursula-Realschule Attendorn

Die St.-Ursula-Realschule ist eine Schule in Trägerschaft des Erzbistums Paderborn. Als Privatschule mit christlichem Leitbild ist die Schule offen für christliche und nichtchristliche Schüler.

Durch Klassenleitungsteams, einen Kennenlernnachmittag sowie konzen­trierte Projekttage zum Start ins neue Schuljahr ermöglicht die St.-Ursula-Realschule den neuen Fünftklässlern einen sehr zugewandten Einstieg in die zweite Schullaufbahn und die Schulgemeinschaft. Unter dem Motto „Wir wachsen zusammen“ werden die Kinder über die Jahre nicht nur auf den mittleren Schulabschluss mit der Möglichkeit zum Einstieg ins Berufsleben oder die gymnasiale Oberstufe vorbereitet, sondern auch darauf, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Durch die individuellen, sozialen und pädagogischen Angebote erwerben die Kinder emotionale, digitale und analoge Kompetenzen, um ein selbstbewusster Teil der Gesellschaft zu werden.

Adresse: St.-Ursula-Straße 12, 57439 Attendorn

Telefon: (02722) 92590

Homepage:www.st-ursula-realschule.de

Anzahl der Schüler: 540

Anzahl der Lehrkräfte: 36

Schulleiterin: Christiane Eickhoff

Infoveranstaltung: Mittwoch, 29. November, um 19 Uhr.

Tag der offenen Tür: Samstag, 9. Dezember, von 9 bis 13 Uhr.

Anmeldetermine: Freitag, 26. Januar bis Montag, 29. Januar 2024.

Lessing-Realschule Grevenbrück

Die Lessing-Realschule ist auf eine Zweizügigkeit pro Jahrgangsstufe festgelegt, was die Schule zu einem sehr überschaubaren System macht, in dem ein behutsamer Übergang von der Grundschule gewährleistet wird. Die neuen Fünftklässler finden sich somit schnell zurecht und fühlen sich durch die besonders persönliche Atmosphäre sehr wohl.

Neben der Vermittlung von Fachwissen wird die Förderung der Sozialkompetenz deutlich in den Fokus genommen. Intensive Kooperationen mit heimischen Ausbildungsbetrieben und den Gymnasien vor Ort ermöglichen eine gute Orientierung in Hinsicht auf die zukünftige Berufswahl. Der Unterricht wird durch zahlreiche freiwillige AGs (z. B. Kochen, Mofaführerschein, Schülerhilfe, Kunst, Sporthelfer), die im Nachmittagsbereich stattfinden, ergänzt. Das umfassende Präventionsprojekt der „Guten, gesunden und nachhaltigen Schule“ bettet sich zusätzlich in den schulischen Alltag ein.

Adresse: Lehmbergstraße 74, 57368 Lennestadt-Grevenbrück

Telefon: (02723) 608-940

Homepage:www.realschule-grevenbrueck.de

Zahl der Schüler: 321

Zahl der Lehrkräfte: 22

Schulleiter: Dr. Jörg Breuer

Tag der offenen Tür: 9. Dezember, von 10 bis 12 Uhr.

Anmeldetermine: vorgezogenes Anmeldeverfahren von Freitag, 26. Januar bis Donnerstag, 1. Februar 2024, von 8 bis 14 Uhr.

Städtisches Gymnasium Olpe

Das Städtische Gymnasium Olpe setzt auf Vielfalt und Offenheit. Es ermöglicht allen Lernenden, ihre individuellen Fähigkeiten zu entwickeln, Stärken auszubauen und neue Interessen zu entdecken. Dabei hilft das pädagogische Konzept für die Unterstufe den neuen Fünftklässlern, gut an der neuen Schule anzukommen und sich dort zu orientieren. Dem SGO ist es wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen in der Schulgemeinschaft miteinander lernen, leben und wachsen. Schulleiter Holger Köster: „Wir bieten besondere Qualifizierungen im Fremdsprachenbereich, ein innovatives Angebot im mathematisch-naturwissenschaftlichen Aufgabenfeld sowie einen modernen Unterricht in der Schule mit dem Zertifikat Digitale Schule.“ Sowohl sozial als auch fachlich sorgt die Schule für sichere Grundlagen, etwa durch Methodentraining, Rechtschreibförderung, besondere Sport- und Musikangebote und eine verlässliche Übermittags- und Hausaufgabenbetreuung.

Adresse: Seminarstraße 1, 57462 Olpe

Telefon: (02761) 96500

Homepage:www.gymnasium-olpe.de

Anzahl der Schüler: 889

Anzahl der Lehrkräfte: 70

Schulleiter: Holger Köster

Tag der offenen Tür: Samstag, 25. November, um 10 Uhr.

Anmeldetermin: Jahrgangsstufe 5: 14. Februar bis 21. Februar 2024; Einführungsphase: 3. Februar bis 7. Februar 2024 (nach vorheriger Terminabsprache).

Hanseschule Attendorn (Sekundarschule)

Die Hanseschule ist eine Schule des längeren, gemeinsamen Lernens, die jedes Kind im Blick hat und durch Fördern und Fordern die individuellen Potenziale berücksichtigt. In der Ganztagsschule haben die Jugendlichen Zeit, sich dem Lernen, Wohlfühlen und Vertiefen eigener Interessen zu widmen. Begleitend und beratend arbeiten mit den Schülern unter anderem Eltern, Fach- und Förderlehrkräfte, Schulsozialarbeiter und Erzieherinnen in einer starken Schulgemeinschaft zusammen, um so auf unterschiedlichen Bildungswegen alle Abschlüsse der Sekundarstufe I zu ermöglichen. Die Hanseschule hat neben dem Berufswahlsiegel auch die Auszeichnungen „Schule der Zukunft“ und „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ erworben und nimmt am Erasmus+ Programm der EU teil.

Adresse: Wiesbadener Straße 2, 57439 Attendorn

Telefon: (02722) 6336820

Homepage:www.hanseschule-attendorn.de

Anzahl der Schüler: 500

Anzahl der Lehrkräfte: 60

Schulleiterin: Marion Schmidt-Wrobel

Tag der offenen Tür: 12. Januar 2024, von 14 bis 17 Uhr.

Anmeldetermin: 14. Februar bis 6. März 2024 (nach vorheriger Terminabsprache).

Gymnasium Maria Königin Lennestadt

Das Gymnasium Maria Königin orientiert sich an den Grundsätzen „Lernen, Leben, Glauben und Helfen“. Neben einer umfassenden Bildung will die Schule einen Lebensraum bieten, in dem sich die Schüler wohlfühlen und sich entwickeln können.

Dieser außergewöhnliche Lebensraum an Maria Königin zeigt sich ganz besonders durch die Auszeichnung zur Naturparkschule aufgrund der zahlreichen biologischen Angebote, dem Naturlehrpfad, dem Biotop oder der Streuobstwiese mitsamt mehreren Bienenvölkern. Individuelle Förderung inner- und außerhalb des Unterrichts (z. B. durch Lerncoaches, Lernferien oder die Hausaufgabenbetreuung) sowie ein erfahrenes Beratungsteam tragen ebenso dazu bei, wie ein vielfältiges Schülerengagement von Klassenpaten bis zu Medienscouts.

Als MINT-freundliche Schule spielt die digitale Bildung zudem eine besondere Rolle, die sich durch einheitliche iPads ab Klasse 7 sowie dem Unterrichtsfach „Technik“ in der Oberstufe auszeichnet, das es an keinem anderen Gymnasium in der Region gibt.

Adresse: Olper Straße 46-48, 57368 Lennestadt-Altenhundem

Telefon: (02723) 68780

Homepage:www.maria-koenigin.de

Anzahl der Schüler: 736

Anzahl der Lehrkräfte: 67

Schulleiter: Jan Fabian Borys

Infoveranstaltung: Dienstag, 16. Januar 2024, um 17 Uhr.

Tag der offenen Tür: Samstag, 20. Januar 2024, um 9 Uhr.

Anmeldetermine: Mittwoch, 14. Februar bis Freitag, 23. Februar 2024 (nach vorheriger Vereinbarung).

St.-Ursula-Gymnasium Attendorn

Das St.-Ursula-Gymnasium ist eine staatlich anerkannte Privatschule in Trägerschaft des Erzbistums Paderborn und strebt somit eine bewusste Profilierung und Präzisierung von Bildungs- und Erziehungsaufgaben in Zusammenarbeit mit den Eltern an. Es werden sowohl katholische, evangelische als auch Schüler ohne Konfession aufgenommen.

Das Gymnasium zeichnet sich besonders durch die Vielfalt an Angeboten aus., im fremdsprachlichen Bereich beispielsweise durch das Lernen im bilingualen Zweig. Außerdem ist das St.-Ursula-Gymnasium eine MINT-freundliche Schule und Partnerschule des DFB (Deutscher Fußballbund).

Adresse: Sankt-Ursula-Straße 12, 57439 Attendorn

Telefon: (02722) 92580

Homepage:www.st-ursula-attendorn.de

Anzahl der Schüler: 688

Anzahl der Lehrkräfte: 58

Schulleiter: Markus Ratajski

Infoveranstaltung: Donnerstag, 16. November, um 19 Uhr.

Tag der offenen Tür: Samstag, 2. Dezember, von 9 bis 13 Uhr.

Anmeldetermine: Freitag, 26. Januar und 27. Januar 2024.

