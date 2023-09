Schweißtreibend: Jugendfeuerwehr probt für den Supergau

Silberg. Eine brennende Turnhalle war die Ausgangslage für die Kirchhundemer Jugendfeuerwehr. 70 junge Blauröcke zeigen in Silberg, was sie gelernt haben.

Ausnahmezustand am Samstag in Silberg. Aus allen Richtungen fahren Feuerwehrfahrzeuge in den Ort, die Blaulichter sind von weitem zu sehen, die Sirenen schallen durch die Straßen. Sie alle haben nur ein Ziel, die Turnhalle des TuS Silberg-Varste. Brand im Erd- und Obergeschoss und im Treppenhaus, fast ein Dutzend eingeschlossene Personen, zum Teil bewusstlos. Die Blauröcke springen aus den Fahrzeugen. Jeder weiß, was zu tun ist. Schläuche werden ausgerollt, Leitern in Stellung gebracht, Atemschutzmasken aufgezogen, Tragen bereitgestellt. Qualm quillt aus der Eingangstür. Kurze Zeit später werden die ersten Verletzten aus dem Gebäude getragen und zum DRK Kirchhundem gebracht, das ebenfalls an der Übung teilnimmt. Plötzlich ein weiterer Brand auf der Rückseite des Gebäudes. Wieder muss eine schnelle Wasserversorgung aufgebaut werden. „Dynamische Lage“ nenne man solche „Überraschungen“, erklärt Lukas Roth von der Löschgruppe Silberg. Er und Nicole Dettenberg hatten sich dieses Szenario für die Gemeinschaftsübung der Kirchhundemer Jugend-Feuerwehr am Samstag ausgedacht. Eine „Lage“, wie sie jeden Tag passieren könnte.

Denn für realitätsferne Übungen hat die Feuerwehr keine Zeit. Hier wird der praktische Feuerwehralltag geübt, auch bei der Jugendfeuerwehr. 70 von insgesamt 80 jungen Feuerwehrleuten in der Gemeinde, zwischen 10 und 17 Jahren alt aus allen neun Löschgruppen, waren am Samstag dabei, in voller Uniform mit Stiefeln, Helmen und Jacken. „Ist schon ziemlich warm“, sagt der elfjährige Valentin aus Welschen Ennest in seiner etwas großen Jacke. Auf die Frage nach seiner Aufgabe sprudelt es aus ihm heraus: „Wasserverteiler anschließen.“

Keine Frage, die Jugendlichen sind bestens vorbereitet. Jeder weiß, was er zu tun hat. Alle 14 Tagen proben sie in ihren Löschgruppen das kleine und große Feuerwehr-ABC. Das prägt. Da läuft kein wilder Hühnerhaufen auf dem Einsatzgelände durcheinander, jeder konzentriert sich auf seine Aufgabe. „Im Grunde machen die Jugendlichen bei den Übungsabenden dasselbe wie die Großen“, erklärt Feuerwehr-Pressesprecher Marco Hatzfeld.

Die jungen Brandbekämpfer sind mit Feuereifer bei der Sache, von der ersten Minute bis zur erlösenden Durchsage „Feuer aus“. Als ihnen ihre Ausbilder auf die Schultern klopfen, huscht ein stolzes Lächeln über die verschwitzenden Gesichter. Die große Gemeindeübung noch einen anderen Zweck. Viele Schaulustige, Eltern und Geschwister wollen sehen, was die jungen Feuerwehrleute gelernt haben. Und natürlich gehe es auch um Kameradschaftspflege und Geselligkeit, so Hatzfeld. So endet die Übung bei Limo und Würstchen, als Lohn und Dankeschön für die schweißtreibende Schinderei.

