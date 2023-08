Blaulicht Schwerer Unfall in Drolshagen – Beide Autofahrer verletzt

Drolshagen. Auf der L708 in Drolshagen-Germinghausen ist es am Mittwochnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Die Straße ist wieder frei.

Weil ein 18-jähriger VW-Golf-Fahrer aus Schmallenberg auf der Landesstraße 708 in Drolshagen-Germinghausen einer 55-jährigen Volvo-Fahrerin aus Bergneustadt die Vorfahrt nahm, kam es am Mittwochmittag gegen 13.13 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Wie die Polizei erklärte, seien beide Verkehrsteilnehmer nach ersten Einschätzungen leicht verletzt worden. Sie kamen mit Rettungswagen ins Krankenhaus.

Der Golf-Fahrer war aus Richtung Hützemert gekommen und wollte nach links auf die Autobahn 45 in Richtung Frankfurt auffahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt der Volvo-Fahrerin, woraufhin es im Einmündungsbereich zur Autobahn zum Zusammenstoß kam. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass das linke Vorderrad an dem Volvo abbrach. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. Der Verkehr auf der Landesstraße war für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Die Polizei sperrte die Straße auf Höhe der Autobahnauffahrt.

Die Straße ist jetzt wieder frei.

