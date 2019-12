Olpe. Weil ein 18-Jähriger die Vorfahrt missachtete, verletzte er sich und zwei weitere Männer an der Kreuzung Kortemickestraße/Martinstraße in Olpe.

Schwerer Unfall in Olpe: Drei junge Männer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntag gegen 23.15 Uhr in Olpe. Ein 18-Jähriger befuhr die Kortemickestraße und beabsichtigte nach rechts auf die Martinstraße abzubiegen. Zu dieser Zeit war die Ampel bereits abgeschaltet und so missachtete er die Vorfahrt eines 20-jährigen Autofahrers, der in Richtung Innenstadt unterwegs war.

Drei Verletzte, hoher Sachschaden

Durch den Aufprall wurde der 18-Jährige schwer und der 20-Jährige sowie dessen Beifahrer leicht verletzt.

Ein Abschleppunternehmen lud die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge auf. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Die Martinstraße war für die Zeit der Unfallaufnahme ca. 90 Minuten gesperrt.