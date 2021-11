Unfall Schwerer Unfall in Wenden: Zwei Personen wurden verletzt

Rothemühle/Ottfingen. Die 43-jährige Unfallverursacherin musste aus dem Fahrzeug herausgeschnitten werden. Sie kam mit ihrem Auto in den Gegenverkehr.

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos sind am Dienstagvormittag zwei Personen schwer verletzt worden. Nach dem die 43-Jährige Unfallverursacherin von der Feuerwehr aus dem stark beschädigten Ducia-Sandero herausgeschnitten worden war, wurde sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren. Auch der 65-jährige Unfallgegner, der in einem Toyota-Hilux unterwegs war, wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren.

Frontal mit dem Toyota zusammengeprallt

Wie die Polizei im Rahmen der Unfallaufnahme erklärte, sei die Frau aus der K2 von Rothemühle in Richtung Wenden-Ottfingen unterwegs gewesen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie auf einer geraden Strecke in Gegenverkehr und prallte dort frontal mit dem Toyota zusammen. Die Feuerwehr war mit den Einheiten Hünsborn, Gerlingen, Hillmicke und Wenden mit rund 35 Einsatzkräften vor Ort. Die Einsatzkräfte übernahmen die Patientenrettung, sicherten die Unfallstelle und kümmerten sich um den Brandschutz an beiden Unfallfahrzeugen.

Die Kreisstraße war für mehrere Stunden komplett gesperrt worden. Ein Spezialunternehmen musste die Fahrbahn reinigen, da große Mengen Betriebsstoffe ausgelaufen waren. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf einen fünfstelligen Betrag.

