Schwerer Unfall: Motorradfahrer kollidiert mit einem Baum

Kirchhundem. In einer Linkskurve ist ein 26-jähriger Motorradfahrer in Kirchhundem von der Straße abgekommen. Er kollidierte mit einem Baum.

Bei einem Motorradunfall am Sonntag (9. Juli) gegen 14:45 Uhr auf der L 711 zwischen Neuenkleusheim und Kruberg ist ein 26-Jähriger schwer verletzt worden. Der Motorradfahrer befuhr die Landstraße in Richtung Kruberg, als er in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und mit einem neben der Fahrbahn befindlichen Baum kollidierte.

Aufgrund der schweren Verletzungen flog ihn ein Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. An dem Motorrad entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

