Schwerer Zusammenstoß: PKW fährt junge Fußgängerin um

Olpe Am Donnerstagmorgen ist es zwischen der Kolping- und Bergstraße in Olpe zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer Fußgängerin gekommen.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag (9. November) gegen 07:40 Uhr an der Einmündung Bergstraße / Kolpingstraße zwischen einer 36-jährigen Fußgängerin und einer 19-jährigen Autofahrerin ereignet. Dabei befuhr zunächst die 19-Jährige die Kolpingstraße und wollte mit ihrem Pkw nach links in die Bergstraße einbiegen. Verkehrsbedingt musste sie in Höhe des Fußgängerüberwegs halten. Als sie dann wieder anfuhr, kam von links eine querende Fußgängerin. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der 36-Jährigen, wobei diese verletzt wurde. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

