Spendensammlung „Segen to go“: So läuft die Sternsinger-Aktion im Kreis Olpe

Kreis Olpe. Die Sternsinger-Aktion im Kreis Olpe läuft wegen Corona anders als sonst. Die Pastoralverbünde haben kontaktlose und kreative Ideen entwickelt.

„Nie ist die Weihnachtsbotschaft und der Segen der Heiligen Nacht so wichtig wie in Zeiten der Unsicherheit und der Krise. Bei der Sternsingeraktion 2021 werden die Sternsinger nicht an den Haustüren klingeln. Aufgrund des Infektionsgeschehens ist es leider nicht verantwortbar, dass die Sternsinger zu Jahresbeginn von Haus zu Haus ziehen. Auf den Segen sollen die Menschen in diesem Jahr dennoch nicht verzichten müssen“, erklärt Dechant Andreas Neuser mit besonderem Blick auf die Aktion in den Kirchengemeinden der Pastoralverbünde im Dekanat Südsauerland.

Die 63. Aktion Dreikönigssingen wird in Coronazeiten in veränderter Form stattfinden. Mit dem Motto „Heller denn je – die Welt braucht eine frohe Botschaft“ wirbt das Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) als bundesweite Aktionsträger für ein kontaktloses, sicheres Sternsingen mit alternativen Aktionsformen: Die Verteilung und Zusendung von Segenspaketen an die Haushalte und in die Briefkästen, die Vorbereitung von digitalen Sternsingerbesuchen, die Auslage von Segensbriefen und -aufklebern in Kirchen oder Lebensmittelgeschäften und viele weitere Formen sind trotz der Pandemie möglich. Auch in Gottesdiensten oder Sternsinger-Andachten kann der Segen ausgegeben und um Spenden für die Sternsingeraktion gebeten werden.

+++ Keine Nachricht aus dem Kreis Olpe verpassen: Hier für den täglichen Newsletter anmelden! +++

Das diesjährige Aktionsthema heißt: „Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit!“ „Die Menschen sehnen sich nach dem Segen der Sternsinger und die Kinder in den Ländern der Einen Welt brauchen unsere Zeichen der uneingeschränkten Solidarität und der gelebten Nächstenliebe, die nicht an Landesgrenzen endet“ , so lautet die Motivation der vielen Verantwortlichen sowie der Mädchen und Jungen, die sich in den Kirchengemeinden vor Ort für die Sternsingeraktion engagieren und einsetzen. Nun sind die Verantwortlichen in den Gemeinden kreativ geworden, damit die Botschaft und der Segen der Sternsinger die Menschen auch in dieser besonderen schwierigen Zeit erreichen kann.

Pastoralverbund Attendorn: Hilfe für Straßenkinder

Alle Kirchengemeinden des Pastoralverbundes Attendorn unterstützen wie auch schon in den letzten Jahren das Projekt „Straßenkinder in La Paz (Bolivien) der Stiftung „ARCO IRIS“ von Pater Neuenhofer, der sich besonders für Straßenkinder, für Kindertagesstätten und Schulbildung einsetzt.

In Neu-Listernohl haben die Sternsinger ihre Aktion „Sternsinger ToGo“ genannt. Es gibt eine gesegnete Sternsinger-Tüte mit Kreide, Segensaufkleber, die gegen eine Spende im Pfarrbüro abgeholt werden können.

Pastoralverbund Kirchspiel Drolshagen: „Segen to go“

In der Zeit vom 3. bis 10. Januar kann man sich in den Kirchen und Kapellen des Pastoralverbundes den „Segen to go“ abholen. Die Menschen sind eingeladen, die Krippen in den Kirchen zu besuchen, zu beten und sich den Segen für ihr Haus und ihre Familien mitzunehmen. Segensaufkleber und gesegnete Kreis liegen zum Mitnehmen bereit. Wenn es nicht möglich ist, einen Segen abzuholen, wird der Segen nach Anmeldung per E-Mail an sternsinger@kirchspiel-drolshagen.de kontaktlos vorbeigebracht.

Auch auf das „Dreikönigslied“ muss in diesem Jahr nicht verzichtet werden. Auf der Homepage wird am 6. Januar ein Beitrag vom Musikverein Frenkhausen sowie das „Dräulzer Sternsingerlied“ aus Plattdeutsch zu hören und zu sehen sein.

Pastoralverbund Olpe: Kontaktlose Lieferung

In St. Martinus Olpe werden am Samstag, 9. Januar, von 11 bis 16 Uhr und am Sonntag, 10. Januar, von 10 bis 12 Uhr die Sternsingertüten mit dem Segensaufkleber an den drei Weihnachtsbuden, die derzeit an St. Martinus aufgebaut sind (an der Agatha, auf der Rückseite der Kirche, am Hexenturm), verteilt. Dann stehen auch die Spendendosen bereit.

+++ Alles Wichtige aus dem Kreis Olpe: Mehr Lokalnachrichten auf unserer Übersichtsseite +++

Auch in allen anderen Gemeinden des Pastoralverbundes Olpe werden Spendentüten gleichermaßen in den Kirchen ausgelegt und verteilt. Die Sternsingertüten können auch kontaktlos „frei“ nach Haus geliefert werden. Die genauen Orte, Zeiten und Kontaktpersonen hierfür sind im Pfarrbrief des Pastoralverbundes angegeben.

Vom 4. bis 16. Januar sind zusätzlich Spendendosen in mehreren Geschäften und Banken in der Olper Innenstadt aufgestellt. Die Spenden gehen wie in den vergangenen Jahren an Pater Hugo Scheer für soziale Projekte in Brasilien.

Übriges Dekanat: Vorbereitungen laufen

In den übrigen Pastoralverbünden Bigge-Lenne-Fretter-Tal, Kirchhundem, Lennestadt und Wendener Land werden derzeit ähnliche Aktionen überlegt und vorbereitet. Die genaueren Informationen hierfür sollen nach Angabe über die jeweiligen Pfarrbriefe, Pfarrnachrichten und Homepages veröffentlicht werden.

„Auch in unserem Land ist die Corona-Lage sehr kritisch. Dennoch hoffen wir auf eine hohe Spendenbereitschaft. Allen Haupt- und Ehrenamtlichen, Mädchen und Jungen, die sich unter den erschwerten Bedingungen mit vielen Ideen und einer hohen Einsatzbereitschaft für die Durchführung des Sternsingens engagieren, gilt unsere Anerkennung und ein besonderer Dank“, so Dechant Andreas Neuser.