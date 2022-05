Segnung: Die Stadt Attendorn hat ein neues Kunstwerk

Attendorn. Am Donnerstagnachmittag war die Einweihungsfeier und Übergabe des Kunstobjekts „Die Menschen von Attendorn“ vor dem Pastorat.

„Nach dem Segen kam der Regen“, so könnte kurzgefasst am Donnerstagnachmittag die Einweihungsfeier und Übergabe des Kunstobjekts „Die Menschen von Attendorn“ vor dem Pastorat beschrieben werden. Als unser Bild entstand, fing es an, stürmisch zu werden. Direkt nach der Segnung durch Attendorns Pfarrer Andreas Neuser strömten die geladenen Anwesenden auseinander, denn das gemeldete Unwetter zeigte sich mit Sturm, Regen, Blitz und Donner.

Bei der Einweihung lobte Pfarrer Andreas Neuser den „Einstieg zum Pfarrhaus“ als sehr gelungen. „Nur der in Stein gemeißelte Pastor habe zu viel Haare“,fand der Geistliche doch noch ein kleines Manko, welches Erheiterung hervorrief. Zuvor gingen bereits Bürgermeister Christian Pospischil, der Ersteller der Skulptur, Steinbildhauermeister Markus Madeia (Soest) und das Vorstandsmitglied der Sparkasse A L K, Bernd Schablowski, auf das neue Kunstobjekt ein.

