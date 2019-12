Einstimmig beschloss der Bauausschuss am Mittwochabend im Rathaus Wenden das Baugebiet „Westerberg West“ und die Erweiterung des bereits bestehenden Baugebietes „Vor dem Hilgenstock/Teilbereich Süd“.

Bauland Sehr starke Nachfrage: 41 neue Bauplätze in Wenden

Wenden. 22 Grundstücke soll es im neuen Baugebiet „Westerberg West“ geben. Zudem wird das Baugebiet „Vor dem Hilgenstock“ um 19 Bauplätze erweitert.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sehr starke Nachfrage: 41 neue Bauplätze in Wenden

Bauplätze sind in Wenden heiß begehrt. Sie gehen weg wie warme Semmeln. Die Bewerber stehen Schlange. Deshalb drückt die Gemeinde jetzt aufs Gaspedal. Zwei Vorhaben sollen im beschleunigten Verfahren angegangen werden. Zum einen handelt es sich um ein neues Baugebiet „Westerberg West“ mit 22 Grundstücken, zum anderen um die Erweiterung des bereits bestehenden Baugebietes „Vor dem Hilgenstock/Teilbereich Süd“ mit 19 neuen Bauplätzen auf der gegenüberliegenden Seite, links vom Kreisel in Richtung Ottfingen. Für beide Vorhaben gab der Bau -und Planungsausschuss am Mittwochabend einstimmig grünes Licht.

Bereits bei der Aufstellung des ursprünglichen Bebauungsplanes „Hilgenstock“ wurde eine mögliche Erweiterung des Gebietes in Erwägung gezogen und entsprechend bei der Planung und dem Bau der Erschließungsanlagen berücksichtigt. Daher ist dieser Bereich auch im Entwurf des neuen Flächennutzungsplanes als Wohnbaufläche vorgesehen.

22 Grundstücke geplant

Im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes hat die Bezirksregierung einen Wohnbauflächen-Bedarf für den Zentralort Wenden errechnet. Kurzfristig sollen jetzt die planungsrechtlichen Voraussetzungen für ein neues Wohngebiet im Nordosten, dem Westerberg, geschaffen werden. Auf dem 2,76 Hektar großen Areal westlich und nördlich der Westerbergstraße sollen 22 Grundstücke „primär für freistehende Einfamilienhäuser oder Doppelhäuser“ angeboten werden.

Kreis Olpe Einleitung bis Dezember In einer im Jahr 2017 erfolgten Novelle des Baugesetzbuches hat der Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen, Wohngebiete im Außenbereich, die sich an bebaute Ortsteile anschließen, in einem sogenannten „beschleunigten Verfahren“ zu entwickeln. Dies bietet konkret folgende Erleichterungen: Die Gemeinde muss keine förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange durchführen. Zudem entfällt die Pflicht zur Durchführung einer Umweltprüfung und die Erstellung eines Umweltberichtes. Dieses Verfahren kann allerdings nur noch bis zum 31. Dezember dieses Jahres eingeleitet werden. Der Satzungsbeschluss muss bis zum 31. Dezember 2021 gefasst werden. Deshalb hat es die Gemeinde jetzt eilig und will beide Bauvorhaben noch über diese Möglichkeit abwickeln.

Die Erschließung des neuen Wohngebietes erfolgt über die Ertüchtigung bereits vorhandener Verkehrswege (Westerbergstraße) sowie über einen etwa 150 Meter langen Erschließungsstich, der neu angelegt werden soll. Die Gemeinde hat bereits mit den Grundstücksbesitzern Optionsverträge geschlossen, um vor Inkrafttreten des Bebauungsplanes in den Besitz der Grundstücke zu kommen. Diese werden dann nach den Vorgaben des Baulandmanagements an die Bewerber vergeben.

Baureif im Frühjahr 2021

„Für Wenden liegen 60 Bewerbungen vor. Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden ist hoch. Es werden in beiden Gebieten immerhin 41 Bauplätze geschaffen. Das ist ein beachtlicher Schritt zur Förderung von Wohneigentum“, sagte am Mittwochabend im Bau- und Planungsausschuss Ulrich Heinrich (UWG). Zur Frage von Robert Dornseifer (SPD), wann dort denn voraussichtlich gebaut werden könne, meinte Baudezernent Markus Hohmann: „Aufgrund der hohen Nachfrage versuchen wir, es möglichst schnell hinzubekommen. Wir wollen es im Frühjahr 2021 baureif machen, dass dann die ersten Häuser gebaut werden können.“

Keine Mehrfamilienhäuser

Da es sich um zwei große Baugebiete handele, könne doch jeweils mindestens ein Grundstück für ein Sechs-Familien-Haus mit kleinen Wohneinheiten geschaffen werden, betonte Elmar Holterhof (Grüne): „Warum wird das hier nicht gemacht?“ Die Antwort lieferte Baudezernent Hohmann: „Wir haben uns dort gegen Mehrfamilienhäuser entschieden. Gerade im Bereich Westerberg könnte eine zusätzliche Verkehrsbelastung zu einem Problem werden. Wir haben im Zentralort vier Grundstücke, wo wir Mehrfamilienhäuser zulassen.“ Über Reihenhäuser könne man im neuen Baugebiet „Westerberg West“ und bei der Erweiterung „Hilgenstock/Teilbereich Süd“ aber nachdenken.