Sekundarschule: Sabine Tigges zur neuen Rektorin ernannt

Lennestadt/Kirchhundem. Sabine Tigges ist neue „Chefin“ der 850 Sekundarschüler in Lennestadt und Kirchhundem. Am Freitag bekam sie ihre Ernennungsurkunde überreicht.

Nicht nur für Sabine Tigges, auch für Andreas Kremer, Dezernent für die Sekundar- und Gesamtschulen bei der Bezirksregierung in Arnsberg, war der Termin am Freitagnachmittag in Meggen etwas Besonderes. Er überreichte Sabine Tigges die Ernennungsurkunde zur neuen Schulleiterin der Sekundarschule HundemLenne und konnte gleichzeitig einer ehemaligen Klassenkameradin zur Beförderung gratulieren, denn die beiden machten 1981 gemeinsam das Abitur am Städtischen Gymnasium Lennestadt.

„Du bist seit vielen Jahren hier verankert und ich weiß, dass du Akzente setzen wirst“, so der aus Fretter stammende Dezernent, früher selbst Schulleiter an der Elsper Hauptschule. Denn den Markenkern der Schulform Sekundarschule weiter zu entwickeln, sei noch viel Arbeit. Sabine Tigges nahm den Auftrag gerne an. „Ich habe damals vor sieben Jahre für die Einführung der Sekundarschule in Lennestadt und Kirchhundem gekämpft, jetzt möchte ich sie auch weiterentwickeln“, so die 59-jährige Rektorin von 850 Schülerinnen und Schülern.

Dabei kann sie sich auf ein gutes Team als Unterstützung verlassen. Vertreter der Schülerschaft, der Eltern, Lehrerkollegen, das Schulleitungsteam und auch die beiden Bürgermeister Tobias Puspas und Björn Jarosz sowie die Fachbereichsleitungen Verena Gräbener (Kirchhundem) und Thomas Meier (Lennestadt) ließen es sich nicht nehmen, um mit der bisherigen stellvertretenden Schulleiterin auf die Beförderung anzustoßen.