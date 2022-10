Einsatzort war ein Wohnhaus in der „Don-Bosco-Straße“.

Blaulicht Seltsamer Brandgeruch in Wenden: Keine Ursache gefunden

Altenhof. Die Feuerwehr hat in Altenhof ein Gebäude wegen eines Brandgeruches durchsucht – doch die Ursache bleibt unklar.

Ein gemeldeter Kellerbrand im Wendener Ortsteil Altenhof hat am Dienstagnachmittag gegen 17.14 Uhr die Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Einsatzort war ein Wohnhaus in der „Don-Bosco-Straße“. Die Hauseigentümer hatten Brandgeruch wahrgenommen und den Notruf gewählt. Auch die wenige Minuten später eintreffen Einsatzkräfte der Einheiten Wenden, Gerlingen und vom Führungsdienst nahmen im Keller sowie im Erdgeschoss Brandgeruch wahr.

Während draußen eine Löschwasserversorgung aufgebaut wurde, gingen die Kräfte im Gebäude auf Ursachensuche. Dazu wurden alle Etagen mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Voranging entlang des Kaminlaufs, erklärte Feuerwehr-Sprecher Julian Lück.

Um mit der Wärmebildkamera genauestens zu kontrollieren, wurden in diesem Zuge auch einige Möbelstücke verschoben. Am Ende konnte keine konkrete Ursache gefunden werden. Die Feuerwehr, die mit rund 20 Einsatzkräften vor Ort waren, übergab die Einsatzstelle im Anschluss an den zuständigen Schornsteinfeger.

