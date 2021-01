Bei einem Unfall in Lennestadt-Grevenbrück ist ein 58-Jähriger verletzt worden.

Unfall Seniorin übersieht Auto: Zusammenstoß in Grevenbrück

Lennestadt. Eine Seniorin wollte in Lennestadt-Grevenbrück auf die B 55 abbiegen, übersah dabei aber den Wagen eines 58-Jährigen. Der Mann wurde verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 55 in Lennestadt-Grevenbrück ist am Donnerstag gegen 11.45 Uhr ein 58-Jähriger verletzt worden. Eine 84-Jährige wollte mit ihrem Auto nach Angaben der Polizei Olpe aus einer Grundstückseinfahrt nach links, in Richtung Trockenbrück, abbiegen. Bei der Ausfahrt übersah sie den von links kommenden Wagen des 58-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß.

+++ Keine Nachricht aus dem Kreis Olpe verpassen: Hier für den täglichen Newsletter anmelden! +++

Durch den Aufprall erlitt der 58-jährige Fahrer leichte Verletzungen. Er wollte sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich.