Sie ist die Pflegetrainerin für Angehörige im Kreis Olpe

Manchmal ist es ein Sturz, der das Leben eines Menschen von jetzt auf gleich ändert. Manchmal ist es eine Krankheit, die dem Betroffenen die Selbstständigkeit raubt. Jeder Pflegebedürftige hat seine Geschichte. Doch sie sind nicht die einzigen, die kämpfen müssen. Auch für die Angehörigen ändert sich plötzlich alles. Maren Deitenberg aus Ostentrop hilft ihnen. Sie ist die einzige Pflegetrainerin für Angehörige im Kreis Olpe und arbeitet für die Katholische Hospitalgesellschaft Südwestfalen. „Es ist so wichtig, dass die Menschen mit dieser Aufgabe nicht alleine gelassen werden“, betont sie.

Hilfe am Patientenbett

Maren Deitenberg ist 30 Jahre alt. Sie ist in Ostentrop aufgewachsen, verheiratet und hat zwei Kinder. Die gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin (Krankenschwester) hat sich vor sechs Jahren zur Pflegetrainerin an der Uni Bielefeld ausbilden lassen. Eine Zeit lang hat sie die beiden Jobs parallel gemeistert, seit Mai arbeitet sie im Rahmen einer Vollzeitstelle im St. Martinus-Hospital in Olpe und im St. Josefs-Hospital in Lennestadt.

Ihre Arbeit beginnt am Patientenbett. Sobald die Menschen stationär aufgenommen sind, wendet sich die Pflegetrainerin an die Angehörigen, zeigt ihnen ein paar Handgriffe, gibt ihnen Tipps für zuhause. „Die Menschen nehmen meine Hilfe gern an“, erzählt Deitenberg. „Oft ist das für sie eine völlig neue Situation.“

Sobald der Pflegebedürftige (Einstufung in einen Pflegegrad I, II, III, IV oder V) das Krankenhaus verlässt, schaut sich Maren Deitenberg die häusliche Situation an. Wo brauchen die Angehörigen Unterstützung? Welche Hilfsmittel gibt es? Wie arbeite ich rückenschonend? Wie bewege ich den Patienten richtig? Auch eine Beratung zum Thema Demenz oder mit Blick auf finanzielle Hilfen sowie die Organisation eines Pflegedienstes, wenn die Situation für den Angehörigen zu viel wird, gehört zu ihrem Job.

„Viele sind oft auch einfach nur dankbar, dass ich ihnen zuhöre“, sagt die zweifache Mutter. „Es ist eine psychische Entlastung.“

Oft reichen kleine Handgriffe

Es sind schon kleine Handgriffe, die den Alltag der Pflegebedürftigen und der Angehörigen entlasten können. Ein zusammengerolltes Badetuch, das unter dem Po des Bettlägerigen geschoben wird, verhindert, dass der Patient bei hochgestelltem Kopfteil nach unten rutscht, erklärt sie. Und beim Umsetzen hilft es enorm, den Pflegebedürftigen nicht unter dem Arm zu packen, sondern um die Taille, während dieser sich ebenfalls bei der helfenden Person an der Taille festhält. „Das schont den Rücken der Angehörigen und die Gelenke des Patienten“, sagt Deitenberg.

Weit mehr als 70 Prozent der Pflegebedürftigen werden in Deutschland zuhause betreut, betont Deitenberg, „Ohne die Angehörigen ginge gar nichts“, sagt sie. „In 90 Prozent der Fälle sind es Frauen, die die Pflege übernehmen und dafür zum Teil ihre Jobs aufgeben müssen.“

Der Anspruch auf einen Pflegekurs für Angehörige ist gesetzlich geregelt. Doch viele wissen noch nichts davon, erzählt die junge Frau. Dabei sei es so wichtig. „Ich habe oft erlebt, dass die Angehörigen vor der großen Frage stehen, wie sie das überhaupt schaffen sollen“, erzählt sie. „Es ist ein wundervolles Gefühl, wenn man ihnen helfen kann.“

Deitenberg bietet einmal im Monat einen Pflegekurs an. Dieser widmet sich entweder körperlich erkrankten oder dementiell erkrankte Menschen und findet in den Kliniken in Olpe oder Lennestadt statt. Der nächste Kurs ist am 2., 3. und 4. Dezember (je 16-20 Uhr). Interessierte melden sich unter Tel. 0151 53937105 an.