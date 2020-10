Sieben neue Coronafälle am Wochenende im Kreis Olpe

Kreis Olpe. Insgesamt haben sich damit 817 Bürger aus dem Kreis Olpe mit dem Virus infiziert. Betroffen ist u.a. nun auch die Ursula-Realschule in Attendorn.

An diesem Wochenende wurden dem Gesundheitsamt sieben neue Corona-Fälle gemeldet. Die Gesamtzahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie beläuft sich nun auf 817. Die Fallzahl pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen liegt heute laut Daten des Robert-Koch-Instituts bei 9,6. Derzeit gelten 27 Personen als akut infiziert.

Unter den Neuinfizierten ist ein Schulkind der St.-Ursula Realschule in Attendorn. Insgesamt 41 Schülerinnen und Schüler der Klasse 9c sowie neun Lehrkräfte wurden daraufhin in Quarantäne gesetzt. Außerdem wurde ein Kind, das den Kindergarten „Regenbogenland“ in Ennest besucht, positiv auf Corona getestet. Über 20 Kinder sowie deren Erzieherinnen aus der betroffenen Betreuungsgruppe müssen nun ebenfalls in Quarantäne.