Sieger des Olper Dorfwettbewerbs stehen fest

Olpe. Die Sieger des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ stehen fest. Alle fangen mit dem Buchstaben R an. Auch die Zweiten kommen eine Runde weiter.

Die Sieger beim diesjährigen Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ im Gebiet der Stadt Olpe stehen fest. Zum 35. Mal hatte in der vergangenen Woche die Jury des Gemeindewettbewerbs die Dörfer bereist und Punkte vergeben. 17 Dörfer hatten sich in drei Gruppen um den Sieg beworben. In der Gruppe 1, Orte bis 200 Einwohner, siegte Rhonard vor Hohl und Waukemicke. In der Gruppe 2, Orte von 201 bis 700 Einwohner, gewann Rehringhausen vor Neuenkleusheim und Neger. Bei den größten Dörfern, 701 bis 3000 Einwohner, obsiegte Rhode, den zweiten Platz belegt Altenkleusheim, den dritten Dahl/Friedrichsthal. Alle Erst- und Zweitplatzierten vertreten die Stadt Olpe im nächsten Jahr beim Wettbewerb auf Kreisebene.

+++ Lesen Sie auch: Parkplatz-Streit im Olper Stadtrat +++

Bei der Bewertung konnten die Ortschaften bis zu 40 von 100 möglichen Punkten in der Kategorie „Wertschätzender Umgang mit Baukultur, Natur und Umwelt“ erzielen. In diesem Rahmen ging es insbesondere um die Erhaltung, Pflege und Entwicklung ortsbildprägender Bausubstanz sowie charakteristische Orts- und Landschaftselemente. Bis zu weitere 30 Punkte vergab die Kommission im Bereich „Soziales und kulturelles Leben“ vor allem bezüglich generationsübergreifender und integrativer Angebote. Maximal 20 Punkte waren für die Kriterien „Nachhaltige Ziel- und Konzeptentwicklung, wirtschaftliche Initiativen und Verbesserung der Infrastruktur“ erreichbar, die unter anderem die Themen Grundversorgung und Mobilität umfassen. Hinzu kam die Bewertung des Gesamteindrucks bzw. des unverwechselbaren Charakters eines Dorfes, für den der Jury bis zu zehn Punkte zur Verfügung standen.

Einblick ins dörfliche Leben

Arne Bubenheim, Leiter des Bauordnungs- und Planungsamts der Kreisstadt Olpe und Vorsitzender der Bewertungskommission erklärt: „Im Laufe der Bereisungswoche hat die Kommission einen intensiven Einblick in das Leben und den Zusammenhalt der Olper Dörfer bekommen. Besonders beeindruckt hat uns die Vielfältigkeit der Orte und das hohe ehrenamtliche Engagement, mit dem zahlreiche tolle Projekte umgesetzt wurden und werden. Wir haben viele überzeugende Präsentationen gesehen. Letztendlich entscheidend waren neben den vorgegebenen Kriterien auch der Gesamteindruck und die Schlüssigkeit und Stringenz des jeweiligen Konzepts. Jetzt heißt es Daumen drücken für den im kommenden Jahr stattfindenden Kreiswettbewerb.“

Rhonard überzeugte die Bewertungskommission unter anderem mit seinen gepflegten Baudenkmälern. So wurde beispielsweise ein denkmalgeschütztes Bienenhaus nach 60 Jahren reaktiviert. Zudem weist der Ort einen hohen Anteil an Photovoltaikanlagen auf und verfügt trotz der geringen Bevölkerungszahl über ein äußerst aktives Dorfleben. Positiv beurteilt wurde ebenfalls die Apfelsaftproduktion aus heimischem Obst.

Rehringhausen hat sich als Leitbild „Tradition, Innovation, Kooperation – wir sind einen TIK lebendiger!“ gegeben und dazu einen eigenen Arbeitskreis ins Leben gerufen. Insbesondere die jüngere Generation engagiert sich im Ort hinsichtlich diverser Projekte und Feste. Die Jury lobte zudem das einheitliche Ortsbild, das besonders viele Nutzgärten mit eigenem Obst- und Gemüseanbau aufweist. Weitere Pluspunkte waren unter anderem die Bemühungen zum Erhalt der plattdeutschen Sprache und die ausgebauten Wanderwege.

Details bald im Internet

„Altes Dorf – junges Leben – großes Potenzial“ lautet das Leitbild von Rhode, das sich in den vielfältigen Aktivitäten des Ortes widerspiegelt, die generationsübergreifend organisiert sind. Das umfangreiche Engagement umfasst neben der Kinder- und Jugendarbeit in den Vereinen beispielsweise ebenso die Pflege und Unterhaltung der Dorfflächen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im musikalischen Bereich. Auch die homogene Dorfstruktur und die attraktive Ortsmitte mit Möglichkeiten zum Aufenthalt und zur Nahversorgung wurden von der Bewertungskommission gewürdigt. Die Siegerehrung in feierlichem Ambiente ist für den Spätsommer geplant. Die Details werden zu gegebener Zeit im Internet unter https://www.olpe.de/Unser-Dorf-hat-Zukunft/ veröffentlicht. Dort können darüber hinaus die Ergebnisse des Gemeindewettbewerbs abgerufen werden.

Zusätzlich zu den Gruppen- wurden auch Sonderpreise vergeben: an Rhonard für das denkmalgeschützte Bienenhaus, in Hohl für das Faltblatt „Kinderdorf“, an die Dörfer Griesemert, Siedenstein, Möllendick und Waukemicke für das Artenschutzhaus, an Stade für das Pilotprojekt „ökologische Dorfstraße“, an Neger für den Mehrgenerationenplatz, an Eichhagen für die Integration der Flüchtlingsgäste, an Saßmicke für die Pflege und Chronik der Fatima-Kapelle, an Sondern und Hanemicke für die Arbeitsgemeinschaft „Unser Nachwuchs“, an Stachelau für den jährlichen Dorfkurier zur Bündelung der Dorf- und Vereinsaktivitäten, an Neuenkleusheim für die Komposition eines St.-Georg-Marschs, an Rehringhausen für die Sarg-Gemeinschaft, an Thieringhausen für die Dorf-App, an Altenkleusheim für die Ideen zur Attraktivierung des Kirchengeländes (Lichterkirche und Planungen zum Grotten-Wald), an Dahl/Friedrichsthal für das Ferienprogarmm „Schatzsuche“, an Rhode für die besondere Kinder- und Jugendförderung in der Musik-AG und an Lütringhausen für das kleine Vereinsheim „Casino“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe