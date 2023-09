Siegreiche Olper Dörfer ausgezeichnet

Altenkleusheim. Dreimal drei Sieger gab es beim 35. Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ der Stadt Olpe. Sechs der neun Preisträger machen auf Kreisebene weiter.

Die Preisverleihung des 35. Gemeindewettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ fand jetzt in der Dorfgemeinschaftshalle Altenkleusheim statt. Ausgezeichnet wurden die drei bestplatzierten Ortschaften in den Kategorien bis 200 Einwohner, von 201 bis 700 Einwohner und über 701 Einwohner. Im Juni hatte die Jury bereits die Siegerorte bekanntgegeben: Sie heißen Rhonard, Rehringhausen und Rhode. Auf den zweiten Plätzen stehen Hohl, Neuenkleusheim und Altenkleusheim. Die drittplatzierten Ortschaften sind Waukemicke, Neger und Dahl/Friedrichsthal. Darüber hinaus wurden 17 Sonderpreise für einzelne Projekte vergeben.

+++ Lesen Sie auch: Olper Heimatfreunde freuen sich über Fortbestand der Archivarsstelle +++

Volker Köhler, Ortsvorsteher von Altenkleusheim, bedankte sich in der Eröffnungsrede bei der Stadt Olpe sowie den anderen Dörfern für das gute Miteinander. Er betonte, dass der Austausch untereinander für alle Beteiligten wesentlich sei, da aktuelle und anstehende Herausforderungen nur gemeinsam bewältigt werden könnten. Bürgermeister Peter Weber sagte in seinem Grußwort an die Anwesenden: „Die Kommunalpolitik hat immer ein offenes Ohr für Ideen aus den Dörfern und auch die Verwaltung versucht, die Dörfer nach Kräften zu unterstützen. Dennoch wissen wir alle, dass kommunale Aktivitäten allein nicht ausreichen. Ohne die vielen Bürgerinnen und Bürger, die sich für ihr Umfeld und eine zukunftsfähige Ausrichtung einsetzen, geht es nicht. Daher bedanke ich mich bei allen Aktiven der Dorfgemeinschaften und bitte darum, die erzielten Preise als Ansporn zu sehen, weiter an der Entwicklung der lebendigen Dörfer in der Stadt Olpe zu arbeiten – ganz im Sinne des Wettbewerbs ‚Unser Dorf hat Zukunft‘.“

Umrahmt wurde die Veranstaltung von Auftritten der Kleusheimer „Tanzsterne“ und der „Dance Crew“ Kleusheim. Weitere Informationen zum Wettbewerb können unter https://kurzelinks.de/jadl abgerufen werden. Für den Kreiswettbewerb 2024 haben sich die Orte Rhonard, Rehringhausen und Rhode als jeweilige Gruppensieger sowie Hohl, Neuenkleusheim und Altenkleusheim als Zweitplatzierte qualifiziert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe