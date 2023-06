Silberg: Alte Kirchenbänke für den privaten Partykeller

Silberg. Die St. Antonius-Kirche in Silberg bekommt neues Mobiliar. Privatleute können die alten Bänke erwerben - für den Garten oder Partykeller.

Ob als große Gartenbank, als Bank für den Partykeller oder als wertvolles Holz für ein neues Möbelstück, eine Kirchenbank ist etwas Besonderes! Wer Interesse hat, sich so eine echte Bank für den privaten Gebrauch zuhause zu sichern, der ist bei der Kirchengemeinde St. Antonius Einsiedler in Silberg an der richtigen Adresse. Am Sonntag, 11. Juni, zwischen 14 und 17 Uhr, verkauft die Gemeinde das gesamte Sitzmobiliar ihrer Kirche gegen eine Spende an interessierte Mitbürger.

230 Sitzplätze auf 40 Bänken zwischen 2,5 bis 5 Metern lang bietet die 1968/69 errichtete Kirche, entworfen vom Siegener Architekt Aloys Sonntag (1913 - 1979). Bis in die 2000er Jahre passte die Anzahl der Sitzplätze für die Besucher. Aber heutzutage sieht es in Silberg so aus wie in vielen Kirchenräumen. Aus vielfachen Gründen verlieren sich zu den „normalen“ Gottesdiensten meistens nur noch relativ wenige Gläubige auf den Kirchenbänken.

Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat haben die Entwicklung frühzeitig erkannt und den Kirchenraum schon vor zwei Jahren zu einer „Kulturkirche“ umfunktioniert. Neben den Gottesdiensten finden dort auch Kunstausstellungen, Konzerte und andere Veranstaltungen statt. Im August 2021 startete die erste Ausstellung von 16 Künstlerinnen und Künstlern des Künstlerbundes Südsauerland mit dem vielsagenden Titel „Die Kirche im Dorf lassen“. Rund 500 Besucher schauten sich die Kunstwerke an und auch die nächsten Veranstaltungen stießen auf gute Resonanz. „Da sind wir stolz drauf“, sagt Josef Hartmann, geschäftsführender Vorsitzender des Kirchenvorstands.

Nun gehen Kirchenvorstand und Pfarrgemeinderat noch einen Schritt weiter: Die starren Bänke sollen weg, denn sie sind die meiste Zeit im Weg, um Kunstinstallationen, Konzerten, Meditationen und auch neuen Gottesdienstformen im Kirchensaal den richtigen Raum zu geben.

Die katholische Kirche St. Antonious Einsiedler in Silberg ist seit zwei Jahren „Kulturkrche“ und wird neben den Gottesdiensten auch für Konzerte und Ausstellungen genutzt. Foto: Volker Eberts / WP

Mit einer neue, flexiblen Bestuhlung mit rund 90 Stühlen ist es künftig möglich, den Bestuhlungsplan an die erwartete Besucherzahl bzw. an die verschiedenen Veranstaltungsanforderungen anzupassen. Dies werde - auch finanziell – durch das Erzbistum Paderborn unterstützt, betont der Kirchenvorstand.

Die Reduzierung von Sitzplätzen in den Kirchensälen angesichts zurückgehender Besucherzahlen ist nicht neu. Oft geschieht dies im Zusammenhang mit Innenrenovierungen wie zum Beispiel zuletzt in Kirchveischede. Auch hier entschied sich der Kirchenvorstand für eine multifunktionelle Nutzung der St. Servatius-Kirche. Der historische Teil der Kirche ist vom großen Kirchenschiff durch große Glastüren abtrennbar, verfügt über eine eigene Heizung und eine flexible Bestuhlung und soll neben den Alltagsgottesdiensten ebenfalls für Ausstellungen und andere kulturelle Veranstaltungen genutzt werden.

Doch so konsequent wie in Silberg, wo nun sämtliche Kirchenbänke gegen Spenden veräußert werden sollen, hat bisher noch keine Gemeinde gehandelt. „Das ist schon ein mutiger Weg, den wir gehen“, sagt auch Josef Hartmann. Er betont, dass aber auch künftig die Gottesdienste in dem großen Kirchenraum gefeiert werden soll. Sie sollen nicht in einem abgetrennten Raum zur Randerscheinung werden, auch der Altar bleibt an seinem Platz.

Wer also eine „Original Silberger Kirchenbank“ aus massivem Buchenholz demnächst sein Eigen nennen will, muss sich am Sonntag, 11. Juni, zwischen 14 und 17 Uhr, in Silberg einfinden, allerdings noch ohne Möbelwagen. An diesem Tag kann man „seine“ Kirchenbank für zuhause nur auswählen und reservieren lassen. „Mit der Abholung heißt es noch ein bisschen zu warten, da die neue Bestuhlung erst in ca. fünf bis sechs Wochen verfügbar ist“, so der Kirchenvorstand.

Die Spenden für die gebrauchten Kirchenbänke sollen in die Finanzierung der neuen Bestuhlung fließen. Und was kostet nun eine Silberger Kirchenbank, immerhin aus massivem Buchenholz? „Da sind wir ziemlich offen, das können 30, 70 oder 100 Euro sein“, sagt Josef Hartmann.

Er hat noch einen Tipp für alle Besucher dieser „ungewöhnlichen Verkaufsmesse“ parat. Am gleichen Nachmittag öffnet das in direkter Nachbarschaft gelegene Kulturgut Schrabben Hof. Mit Kaffee und frischem Erdbeerkuchen wird dieser Sonntag in Silberg garantiert zu einem besonderen Erlebnis.

