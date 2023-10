Silberner Toyota nach Unfall in Attendorn gesucht

Attendorn. Eine Rollerfahrerin wurde bei einem Unfall in Attendorn verletzt, nachdem sie wegen eines Autos - ein silberner Toyota - ausweichen musste.

Am Samstag (29.09.2023) befuhr gegen 11:30 Uhr eine 17-jährige mit ihrem Motorroller die Straße Am Hollenloch (Himmelsberg) in Fahrtrichtung Schwalbenohl. Zu diesem Zeitpunkt wurde sie von einem Pkw überholt, dessen Fahrer hiernach unmittelbar aufgrund von Gegenverkehr vor der Rollerfahrerin einscheren musste. Diese musste aufgrund dessen nach rechts ausweichen und kam zu Fall. Hierbei wurde sie leicht verletzt, an ihrem Fahrzeug entstand leichter Sachschaden. Bei dem überholenden Pkw soll es sich um einen silbernen Toyota gehandelt haben.

Eventuelle Zeugenhinweise werden unter 02761 /9269-0 erbeten.

