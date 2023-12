Silvester im Kreis Olpe: Sechs Tipps für Last-Minute-Partys

Kreis Olpe Das letzte Wochenende des Jahres steht vor der Tür. Wir haben sechs Tipps für Silvester-Partys für Kurzentschlossene gesammelt.

Sobald sich das Jahr dem Ende neigt, steht jedes Mal eine wichtige Frage im Raum: Wie feiern wir eigentlich Silvester? Zu Hause mit der Familie im kleinen Rahmen? Bei guten Freunden in privaten Räumlichkeiten? Oder doch lieber eine große Silvester-Party irgendwo in einer Großstadt? Wer keine Lust hat, eine lange Autofahrt auf sich zunehmen, wird aber auch im Kreis Olpe und in der Region fündig. Wir haben Ihnen ein paar „Last-Minute-Tipps“ zusammengestellt, wie Sie das neue Jahr begrüßen können.

Glanz und Glamour zum Jahresende – das verspricht die „Silvester Gala Dinner 2023“ im Hopfen & Salz in Lüdenscheid. Am Sonntag, 31. Dezember, ab 20 Uhr, startet die Party. Der Veranstalter, die KJL - Hopfen & Salz GmbH, verspricht „exquisite Küche“ und einen „grenzenlosen Genuss an Getränken“ sowie eine „hervorragende Atmosphäre“. Der kulinarische Höhepunkt des Galadinners sei ein „aufwendig zusammengestelltes Buffet, das von renommierten Köchen kreiert wird“. Ein „spektakuläres Feuerwerk“ soll auch nicht fehlen. Die gute Nachricht: Auf der Internet-Verkaufsplattform „eventim.de“ sind – nach derzeitigem Stand – noch Tickets verfügbar. Auf „eventim.de“ finden Sie auch weitere Informationen zum Programm und den Preisen.

Weitere Themen

Wer mit seiner Silvester-Party nicht bis zum 31. Dezember warten möchte, für den haben wir einen Tipp : In der Olper Diskothek „Bierbrunnen“ steigt die letzte Party des Jahres schon am Samstag, 30. Dezember. Ab 22 Uhr heißt es „Goodbye 2023“. Das Team vom Bierbrunnen nutzt damit auch die Gelegenheit, ein Dankeschön auszusprechen und blickt auf erfolgreiche Monate nach der Neueröffnung im Sommer. „Wir stoßen an, auf ein fantastisches Opening-Jahr und viele legendäre Nächte mit euch“, heißt es auf dem offiziellen Facebook-Account der Partylocation. „Wir sagen Danke für ein geiles Jahr.“ Zur Vorsilvesterparty lädt übrigens auch die Freiwillige Feuerwehr Löschzug Ennest ein – und zwar schon am 29. Dezember. Ab 19 Uhr wird in der Margareten-Stube gefeiert.

Sie möchten das Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker erleben, aber nicht in die Hauptstadt reisen? Dann gibt es gute Nachrichten. Am Sonntag, 31. Dezember, um 17 Uhr findet die Live-Übertragung aus Berlin des Silvesterkonzertes der Berliner Philharmoniker im Cineplex Olpe statt. Zum Jahresausklang präsentieren die Berliner Philharmoniker und Chefdirigent Kirill Petrenko das Silvesterkonzert mit Tenor Jonas Kaufmann als Stargast in einer seiner Paraderollen in Wagners Walküre. Vida Miknevičiūtė, Kirill Petrenko, Jonas Kaufmann, Georg Zeppenfeld: Richard Wagner Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg: Ouvertüre und der Venusberg (Wiener Fassung) & Die Walküre: 1. Akt. Gesamtdauer des Konzerts: 155 Minuten inklusive Vorprogramm. Karten gibt es im Kino oder unter www.cineplex.de/olpe.

Die WESTFALENPOST im Kreis Olpe ist auch bei WhatsApp. Jetzt hier abonnieren.

Folgen Sie uns auch auf Facebook.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe.

Alle News aufs Handy? Jetzt die neue WP-App testen.

Für Kurzentschlossene bietet sich außerdem die Silvester-Party in der Ox-Diskothek im Nachbarkreis an. Dort müssen nämlich keine Karten vorbestellt haben, sondern sind ganz einfach an der Abendkasse erhältlich. Am Sonntag, 31. Dezember, wird ab 22 Uhr in der Diskothek in der Gewerbestraße 7 in Freudenberg gefeiert. Einlass ab 18 Jahren. Ein Feuerwerk gibt es übrigens auch. Das Team der Ox-Diskothek wirbt mit einem „krassen Indoorlaserfeuerwerk“. Weitere Informationen und Preise finden Sie unter www.ox-diskothek.de.

Wer nach den Weihnachtstagen wenig Lust hat, Silvester zu feiern und sich mehr nach einer sportlichen Betätigung sehnt, der kann sich beim Silvesterlauf am 31. Dezember von Werl nach Soest etwas Motivation abholen. Es gibt zwei Strecken, 15 Kilometer und fünf Kilometer. Jedes Jahr laufen auch etliche Menschen aus dem Kreis Olpe mit. Der Anmeldeschluss ist leider schon vorbei, aber als Startmotivation für das neue Jahr, sicherlich auch als Zuschauer gut geeignet. Informationen zu den Startterminen gibt es auf www.silvesterlauf.com.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe