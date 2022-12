Silvester im Kreis Olpe: Warnung vor Sturmböen

Kreis Olpe. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor gefährlichen Windböen und herabfallenden Gegenständen.

Vorsicht beim Silvesterspaziergang! Der Deutsche Wetterdienst hat für den Kreis Olpe eine amtliche Warnung vor starken Windböen ausgegeben. Diese gilt auch für die Zeit des Jahreswechsels in der Silvesternacht. Von Samstag, 31. Dezember, 6 Uhr, bis Sonntag, 1. Januar, 2 Uhr, können Windböen mit Geschwindigkeiten um 55 km/h aus südwestlicher Richtung auftreten. Besonders in exponierten Lagen, also in den Höhenlagen, müsse mit Sturmböen um 65 km/h gerechnet werden, so der Deutsche Wetterdienst.

+++ Lesen Sie auch: A 45 bei Wenden: Pkw kracht in Leitplanke - Insassen haben Riesenglück +++





Bürgerinnen und Bürger in den betroffenen Gebieten werden gebeten, auf ungesicherte, herabfallende Gegenstände und Äste von Bäumen zu achten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe