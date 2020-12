Silvester im Kreis Olpe: Was das Böllerkauf-Verbot bedeutet

Diese schönen Bilder am Himmel werden in diesem Jahr ausbleiben. Zumindest in der Größenordnung. Der Verkauf von Böllern ist bundesweit verboten.

Neger Martin Reißner ist Pyrotechniker. Für ihn bedeutet das Verbot, Feuerwerk zu verkaufen, ein finanzieller Schaden. Mal wieder.

Es ist noch nicht lange her, als die Pyrotechniker wagten durchzuatmen. Zwar war klar, dass die großen Silvester-Feuerwerke wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden können – aber immerhin das private Böllern wurde gestattet. Doch nun ist der Verkauf von Raketen, Wunderkerzen, Fontänen und Co. wird verboten. Und zwar bundesweit. Für Martin Reißner, Pyrotechniker aus dem Negertal und Meister für Veranstaltungstechnik in der Stadthalle Attendorn, ist das eine Katastrophe. Doch es ist nicht nur die finanzielle Situation einer ganzen Branche, die ihm starke Sorgen bereiten. Er warnt jetzt ausdrücklich vor folgenschweren Online-Käufen.

Online-Shop war geplant

Eine Überraschung war es nicht. Irgendwie hatte es Martin Reißner schon geahnt. Und er hat sogar Verständnis für die Entscheidung der Regierung. Schließlich sei das nur konsequent. Aber dieses Sterben auf Raten? Muss das denn wirklich sein? Dieses Auf und Ab. Dieses Bangen und Hoffen. Als Martin Reißner den harten Lockdown kommen sah, reagierte er. Er setzte sich hin und bastelte in Abstimmung mit der Bezirksregierung an einem Online-Shop für den Kreis Olpe. Dort hätten die Leute ihre Ware bestellen können. Beratungsgespräche via Video-Chat waren angedacht. Völlig kontaktlos. Reißner hätte sie an den drei Tagen um Silvester, an denen der Verkauf von Pyrotechnik an Verbraucher erlaubt ist, ausgeliefert. Doch das ist jetzt Geschichte. Martin Reißner wird in diesem Jahr keinen einzigen Böller verkaufen. „Das ist der Todesstoß für die Pyrotechnik“, sagt er. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alle überleben werden.“

Was die Branche jetzt braucht, ist Geld. Steuerliche Vorteile oder ähnliches hilft nicht mehr. Die Pyrotechniker – die alle auf den Verkauf um Silvester gesetzt haben, um das finanzielle Loch doch noch etwas zu stopfen – brauchen Geld. Es sind mehrere Tausend Euro, die Martin Reißner jetzt verloren gehen. Wieder mal. Die Kosten für Fuhrpark und Betriebsräume laufen weiter. Die Einnahmen von den zahlreichen Großveranstaltungen fehlen. Vollständig. Müsste der Mann aus Neger davon leben, hätte er schon Insolvenz anmelden müssen, sagt er.

Böller aus dem Internet sind gefährlich

Begründet wird das Verbot damit, dass beim Silvester-Feuerwerk eine hohe Verletzungsgefahr bestehe. Die Krankenhäuser sollen entlasten werden. Doch für Martin Reißner ist das ein Trugschluss. „Die Leute werden jetzt online bestellen“, sagt er. „Und das ist gefährlich. Wenn da ein Unfall passiert, ist der gravierend. Die Verletzungen werden verheerend sein. Im Internet ist so viel Scheiße erhältlich.“ Sein dringender Appell: „Kauft euch das Zeug nicht. Die zwei Sekunden Spaß sind es nicht wert, eine Hand oder einen ganzen Arm zu verlieren.“

