Simon & Garfunkel-Abend im PZ Meggen: Nah am Original

Es gibt Musikerinnen und Musiker, die wegen ihres Lebenswandels bekannter sind als wegen ihrer Musik. Bei Simon & Garfunkel, den beiden Folk-Music-Poeten aus den USA, die in den 60er- und 70er Jahren Welthits am Fließband mit einem eigenen, unverkennbaren Sound produzierten, ist das genau umgekehrt. Thomas Wacker und Thorsten Gary, die seit vielen Jahren mit der Produktion „A Tribute to Simon & Garfunkel“ durch Europa touren, wissen das und zelebrieren dies auf der Bühne. Auch auf der PZ-Bühne in Meggen am Sonntagabend war die Musik der eigentliche Star des Abends.

Nahe am Original

Was nicht heißen soll, dass die beiden Vollblutmusiker nicht ihr eigenes Ding machten. „Nahe am Original, ohne zu kopieren“, hieß es in der Vorankündigung. Das trifft es genau. Mit trockenem Humor, einigen Anekdoten aus der Karriere des Original-Duos, das alles harmonisch und ohne jede Aufgeregtheit präsentiert, gaben die beiden dem Publikum im voll besetzten PZ trotz eigener Interpretation der Stücke das softe Gefühl, dass Simon & Garfunkel im Konzertsaal persönlich präsent sind. Nicht ohne Grund gelten die beiden als eines der besten Tribute-Duos in Europa.

Unverwechselbarer Sound

Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, von denen viele die große Zeit von Simon & Garfunkel in ihrer Jugendzeit erlebt hatten, war dies der perfekte Ansatz. Schon im ersten Teil, als Thomas Wacker (Stimme von Paul Simon) und Thorsten Gary (Stimme von Art Garfunkel) nicht ganz so bekannte Hits auflegten, gab es riesigen Beifall. Es ist nicht nur der Gesang, sondern auch das diffizile, exzellente Akkustikgitarrenspiel, vor allem demonstriert von Thomas Wacker, das diesen Sound so unverwechselbar macht.

Samtweicher Klangteppich

Die beiden Künstler, die als „Duo Graceland“ und mit verschiedenen Begleitformationen unterwegs sind, hatten diesmal neben der Bandbegleitung Drums (Steffen Liede) und Bass (Thomas Feldkamp) das „One World String Quartet“ mit zwei Violinen, Bratsche und Cello mitgebracht, das unter die weichen Folksongs mal einen samten Klangteppich legte, bei rockigeren Stücken auch mal Bläsereinwürfe imitierte.

Violinist Andrea Barla beim großen Simon & Garfunkel-Abend im PZ. Foto: Volker Eberts / WP

Zwischendurch durften alle Profimusiker, die sich vor gut zehn Jahren als Studenten an der Musikhochschule Karlsruhe kennenlernten, bei verschiedenen Soli ihre instrumentale Klasse demonstrieren. Die zierliche Hiroko Tamaki wechselte zudem von ihrer Violine zur Stimme und hinterließ mit dem ausdrucksstarken Antikriegslied „Where Have All The Flowers Gone“ von Joan Baez, das leider heute wieder aktueller denn je sei, so Thomas Wacker, eine besondere Note.

Die Klassiker zum Schluss

Im zweiten Teil legte das Duo, zunächst ohne Orchester, dann wieder mit kompletter Besetzung, die Welthits des Duos auf. The Boxxer, The Sound of Silence, Bright Eyes (Art Garfunkels Solohit), El Condor Pasa, Cecilia und - natürlich - die vielleicht bekanntesten Songs der Folk-Poeten, der Titelsong zum Film „Mrs Robinson“ und der Jahrhundert-Hit „Bridge over troubled water“ hielten das Publikum nicht mehr auf den Sitzen. Alle sangen und klatschten die Refrains begeistert mit – dankbar für einen großen Live-Musikabend, bei dem so manche Erinnerung an die Jugendzeit wieder hörbar wurde.