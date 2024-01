Skigebiet an der Hohen Bracht startet mit dem Liftbetrieb 

Lennestadt Der Skiclub Lennestadt startet mit der Lift-Eröffnung an der Hohen Bracht in das neue Jahr. Wann es los geht erfahren Sie hier.

Das Skigebiet an der Hohen Bracht startet wieder mit dem Liftbetrieb. Ab Mittwoch, 17. Januar, startet der Skiclub Lennestadt mit der Lift-Eröffnung an der Hohen Bracht in das neue Jahr. Die Lifte laufen dann ab 16 Uhr. Die Lift-Betriebszeiten sind werktags 16 bis 21 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 10 bis 19 Uhr. „Bitte informieren Sie sich über die aktuellen Bedingungen auch unter Fon.: 02723-4444 während der Liftbetriebszeiten oder auf Instagram“, so der Skiclub Lennestadt in seiner Pressemitteilung.

