Skigebiet Fahlenscheid: Jetzt gibt es ein Betretungsverbot

Fahlenscheid Stadt, Kreis und Polizei Olpe haben sich auf Maßnahmen verständigt, um die hohen Besuchermassen auf das Skigebiet Fahlenscheid zu vermeiden.

Nach den hohen Besucheranstürmen auf das Skigebiet Fahlenscheid in den vergangenen Tagen haben sich die Stadt Olpe, der Kreis Olpe und die Kreispolizeibehörde Olpe am Dienstagmittag zusammengesetzt. Durch die zahlreichen Menschen kam es insbesondere am vergangenen Wochenende zu Verkehrsbehinderungen auf der angrenzenden Kreisstraße, sodass die Autofahrer zeitweise umgeleitet werden mussten (unsere Zeitung berichtete). Nun haben sich Stadt, Kreis und Polizei auf Maßnahmen verständigt, um die Situation in den Griff zu bekommen.

Ski-Hänge werden gesperrt

Am kommenden Wochenende, 9. und 10. Januar, werden die Ski-Hänge am Fahlenscheid gesperrt, es wird seitens der Stadt ein Betretungsverbot geben. Weiterhin wird die K18 zwischen dem Kreisverkehr Rother Stein und Kruberg am Samstag und Sonntag gesperrt, sodass das Skigebiet auch erst gar nicht erreichbar ist. „Wir haben uns abgestimmt, wie wir die Situation bewältigen können“, so Peter Weber, Bürgermeister der Stadt Olpe und betont: „Das Skigebiet wird definitiv nicht zu erreichen sein. Es lohnt sich also erst gar nicht, sich auf den Weg zu machen.“

Weil sich die Ski-Touristen am vergangenen Wochenende auch fernab des Skigebietes Fahlenscheid tummelten, nachdem der Verkehr dort weggeleitet wurde, soll außerdem auch die Einfahrt Richtung Biggesee im weiteren Verlauf der K18 gesperrt werden. „Unser Ziel ist es aber, den Leuten möglichst frühzeitig klarzumachen, gar nicht erst hierhin zu kommen“, so Peter Weber. „Wie sich das am Wochenende verhält, ob sich die Leute an anderer Stelle tummeln, bleibt abzuwarten. Wir werden dann darauf reagieren, wenn es soweit ist, weil sich das im Vorfeld schlecht einschätzen lässt.“

Polizei und Ordnungsamt werden vor Ort sein, um Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung oder Parksünder zu ahnden. Das gilt unter anderem auch für die B55 in Richtung Oberveischede, wo am vergangenen Wochenende zahlreiche Autos am Straßenrand parkten. „Das werden wir nicht dulden, da werden wir durchgreifen“, sagt Peter Weber. „Denn das führt zu extrem gefährlichen Situationen.“

Die Maßnahmen gelten zunächst nur für das kommende Wochenende, 9. und 10. Januar. Danach werde man weiter planen müssen.