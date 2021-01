Skigebiet Fahlenscheid: Massenansturm und Verkehrschaos

Fahlenscheid Der Besucheransturm auf das Skigebiet Fahlenscheid lässt nicht nach. Im Gegenteil. Chaotische Verkehrszustände am Wochenende.

Es sind chaotische Szenen, die sich am Skigebiet Fahlenscheid abspielen. Unsere Zeitung hat in den vergangenen Tagen mehrfach über den Besucheransturm auf die Ski- und Rodelpisten berichtet. Doch am 2. Januar scheint sich die Situation nun zuzuspitzen: Auf der K18 staut sich der Verkehr kilometerweit. Autos parken am Straßenrand bis runter zur angrenzenden L711. Einige bleiben im Schnee stecken. Es kommt zu riskanten Wendemanöver genervter Autofahrer mitten auf der Kreisstraße, weil einfach kein Durchkommen mehr ist.

Die Polizei hat gehandelt. Zumindest soweit es möglich war. Am Morgen wurden die Verbindungswege vom Kreisel Rother Stein gesperrt, weil sich der Verkehr bis in die Waldgebiete am Fahlenscheid staute. Um den Stau aufzulösen, wurde der Verkehr in Richtung Oberveischede/Repetal weitergeleitet. "Das musste kurzfristig gemacht werden, sonst hätten wir Rückstau bis zum Kreisel Rother Stein gehabt", erklärt ein Sprecher der Polizei. "Mittlerweile ist es aber nicht nur am Fahlenscheid so. Im Kreis Olpe verdichtet sich das. Überall sind Leute unterwegs, die irgendwo Schlitten fahren wollen. So zum Beispiel auch in Kruberg."

Appell an den Menschenverstand

Doch was kann man gegen den Besucheransturm machen? Eigentlich nur an den Verstand der Menschen appellieren, sagt der Polizei-Sprecher. "Uns sind da irgendwo die Hände gebunden. Wir haben ja auch noch ein Alltagsgeschäft. Wir hoffen auf die Vernunft der Leute."