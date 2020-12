Lockdown Trotz Corona: Viele Besucher und Park-Chaos am Fahlenscheid

Olpe. Trotz geschlossener Ski- und Rodelpisten zieht es etliche Menschen ins Skigebiet Fahlenscheid bei Olpe. Vor Ort sind die Parkplätze überfüllt.

Kaum bleiben die ersten Schneeflocken liegen, zieht es die Menschen auf die Piste. Auch das Skigebiet Fahlenscheid kann sich vor Touristen kaum retten. Während es am Wochenende noch recht ruhig war, ist es heute regelrecht überfüllt. „Wir hatten noch keine elf Uhr, da fing das schon an“, berichtet Elisabeth Stinn. „Es ist bedeutend mehr als gestern, weil es noch ordentlich geschneit hat.“

Die Ski- und Rodelpisten müssen weiterhin geschlossen bleiben. Dennoch suchen zahlreiche Menschen - wie bereits in Winterberg - das Skigebiet auf. Der Wanderparkplatz und die angrenzenden Wege sind überfüllt mit parkenden Autos. Immer wieder staut es sich vor der Ein- und Ausfahrt zur Kreisstraße. Und selbst dort stehen die Autos – trotz Halteverbot – hintereinander.

Im Skigebiet Fahlenscheid ist trotz geschlossener Skilifte viel los. Der Parkplatz ist überfüllt, etliche Menschen rodeln auf der Piste. Foto: Verena Hallermann

„Bis Winterberg wäre es uns ein bisschen zu weit gewesen“, erzählen Stephan (52) und Conny (52) aus Bergneustadt. „Wir wollen einen Schneespaziergang machen und ein bisschen Schlittenfahren. Wegen Corona machen wir uns da keine Sorgen. Wir sind ja unter freiem Himmel und beim Rodeln kommt man sich nicht so in die Quere.“ So sehen das auch Julia und David aus Leverkusen. „Wir wollen dem kleinen Mann heute mal den Schnee zeigen“, sagen sie mit Blick auf Söhnchen Kian. „Eigentlich dachten wir, dass es heute nach dem Wochenende ein bisschen ruhiger ist. Aber Sorgen machen wir uns keine.“

Auch Dorothea (46) aus Siegen ist heute mit ihrer Familie da. „Schnee gibt es ja bei uns nicht“, sagt sie. „Wegen Corona machen wir uns keine Gedanken. Wir waren auch vor kurzem noch im Urlaub.“

Ordnungsamt wird Maßnahmen treffen

Dass so viele Wintersport-Liebhaber anreisen, damit hätte Elisabeth Stinn, deren Mann Sebastian und dessen Bruder Christoph Stinn die „Skigebiet Fahlenscheid GbR“ betreiben, nicht gedacht. Zumindest nicht nach dem Aufruf in den Medien, zuhause zu bleiben. „Es ist jetzt nicht so viel, wie beim normalen Betrieb, das nicht. Aber es sind schon sehr viele vor Ort“, sagt Elisabeth Stinn. „Wir haben die Wiese extra nicht vom Schnee befreit, um die Leute nicht auch noch zu animieren, hier zu parken. Der Wanderparkplatz war heute Morgen schon voll.“

Mit Blick auf die parkenden Autos an der Kreisstraße hat sie allerdings die Polizei gerufen. Das Ordnungsamt Olpe hat sich daraufhin ein Bild von der Lage gemacht. „Wir haben heute erst den Hinweis erhalten“, sagt Peter Püttmann, Leiter des Ordnungsamtes Olpe. „Wir müssen schauen, dass wir da ab morgen entsprechende Maßnahmen treffen.“