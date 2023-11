Skigebiet Olpe-Fahlenscheid: Betrieb fürs Wochenende geplant

Endlich wieder Rodel-Spaß für die ganze Familie: Am Wochenende könnte das Skigebie Olpe-Fahlenscheid erstmals öffnen.

Olpe Sebastian Stinn hofft, das Skigebiet in Fahlenscheid am Wochenende öffnen zu können – die Schneekanonen sind startbereit. Das müssen Sie wissen.

Die Betreiber des Skigebiets Olpe-Fahlenscheid planen bei eintretender Wettervorhersage am kommenden Wochenende mit der Eröffnung der Ski-Piste. Auf Nachfrage bestätigt Mitinhaber Sebastian Stinn, dass die Planungen für die Inbetriebnahme schon auf Hochtouren laufen: „Es könnte schon sein, dass sich am Wochenende der Lift dreht“, betont er. Die Schneekanonen befinden sich bereits auf dem Gelände und sind betriebsbereit. In den nächsten Nächten entscheide sich, ob aufgemacht werden könne – die Vorhersagen machen jedoch Mut.

Hoffen auf vorhergesagte Wetterprognosen

Am Ende der Woche sollen die Gradzahlen in der Nacht bis in deutlichen Minusgrad-Bereich fallen (bis zu Minus 7 Grad). Das würde bei der Herstellung von Schnee sofort helfen: „Je kälter es ist, desto mehr Schnee machen die Maschinen“, könnte bei solchen Temperaturen fast die dreifache Menge produziert werden. Trotz der guten Prognosen gibt sich Sebastian Stinn noch zurückhaltend, auch weil die Wetterberichte zuletzt oft daneben lagen. „Eigentlich sollte es bereits früher minus fünf Grad geben. Klar, das ändert sich auch, über einen längeren Zeitraum ist es nicht genau vorhersehbar.“

Im vergangenen Jahr musste das Skigebiet Olpe-Fahlenscheid die Türen oft geschlossen lassen. Vor allem zur Weihnachtszeit machte den Betreibern eine hartnäckige Tauphase zu schaffen. „Es war sehr, sehr schwierig, wir sind körperlich an unsere Grenzen gegangen, haben uns die Nächte um die Ohren gehauen, um Schnee zu machen, doch dann konnten wir nicht öffnen.“ Unterm Strich rechnete sich durch die wenigen Öffnungstage der Skibetrieb nicht. „Wir brauchen im Schnitt 40-50 Betriebstage, dann kann man davon ausgehen, dass es sich lohnt.“ Das soll sich in diesem Jahr ändern. Sebastian Stinn ist jedenfalls fest entschlossen, jede Möglichkeit auszunutzen, um auf die nötigen Öffnungstage zu kommen.

Der erste Schnee kündigt sich an: Die Schneekanonen sollen bereits vor dem Wochenende laufen. Foto: Josef Schmidt / WP

Spielt das Wetter mit, werden die Mitarbeiter des Skigebiets die Schneekanonen vorab anwerfen und am Wochenende ab Freitag zumindest einen der beiden Doppel-Anker-Schlepplifte für Kundschaft öffnen – auch der „Zauberteppich“ für Rodler, Anfänger und Kinder soll dann nutzbar sein. Die genauen Öffnungszeiten werden im Fall der Fälle spontan bekannt gegeben.

