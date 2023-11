Freizeit-Tipps So startet der Kreis Olpe in die närrische Session

Kreis Olpe Am Wochenende startet die fünfte Jahreszeit. Wer noch keine Pläne hat, kann sich unters jecke Feiervolk mischen - und zwar hier.

Am Wochenende startet die närrische Session auch im Kreis Olpe - unter anderem mit diesen Highlights. Wer also noch keine Freizeit-Pläne hat, kann sich unters feiernde Jecken-Volk mischen. Der Überblick garantiert keine Vollständigkeit.

Grevenbrücker Narren

Die Grevenbrücker Narren starten am Samstag ab 19.11 Uhr in der Schützenhalle wieder mit der „Jetzt geht’s los Party“. Mit dabei sind unter anderem die Tanzgarden aus Rönkhausen, Saalhausen und Ennest, die heimischen Garden aus Grevenbrück sowie Solomariechen Nele. Während und nach dem Programm gibt es von DJ Maribello Partystimmung. Für „Kölsche Tön“ zum Start in den Grevenbrücker Karneval sorgen die Jungs der Kölsch Connection, die von Brings über Cat Ballou bis zu Bläck Fööss, Höhner und Paveier handgemachten Partysound zum Besten geben. Darüber hinaus konnte wieder ein Star der deutschen Partyszene gewonnen werden. Bevor es in der Schützenhalle losgeht, wird der Karnevalsclub Grevenbrück auch in diesem Jahr wieder ein neues Dreigestirn proklamieren. Die Proklamation findet am Freitag, 10. November, ab 19.11 Uhr in der neuen Disco der OT Grevenbrück statt.

Attendorner Narren

Die Karnevalsgesellschaft Attendorn „Die Kattfiller“ lädt alle Attendorner und Gäste am Samstag auf den Platz „Alter Markt“ ein. Offizieller Start ist um 11.11 Uhr, der Eintritt ist frei. Die Karnevalisten werden mit ihren bunten Kostümen und Uniformen die gute Stube der Stadt in ein jeckes Treiben verwandeln. Es stehen zwei große Bierwagen bereit, um alle Jecken und Gäste mit Getränken zu versorgen. Für das leibliche Wohl wird wieder der „Foodtruck“ von „Boerger & Friends“ sorgen, sodass an diesem Tag niemand Hunger leiden muss. Die musikalische Gestaltung übernimmt wie in den vergangenen Jahren die im Stadt- und Kreisgebiet bekannte und beliebte Cover-Band „Kölsch Connection“. Sie wird bis 16 Uhr alte und neue kölsche Lieder präsentieren. So bietet sich bereits jetzt die Gelegenheit, an der Textsicherheit für die tollen Tage zu arbeiten. Endlich dürfen sich auch die noch amtierenden Tollitäten wieder in ihren Kostümen zeigen. Prinz Alexander I. (Tarnow) und Kinderprinz Fiete I. (Maiworm) können es kaum erwarten, der jubelnden Menge zuzuwinken und sich langsam warmzuschunkeln. Wie es sich für eine offizielle Sessionseröffnung gehört, werden außerdem das neue Sessionsmotto und der neue Sessionsorden vorgestellt.

Olper Narren

Der Elferrat der Kolpingsfamilie Olpe lädt ein zur Sessionseröffnung am Samstag ab 19.11 Uhr am Olper Kolpinghaus. Alle aktiven Garden des Elferrates sowie Kinder- und Funkenmariechen werden unter den Augen des amtierenden Prinzen Georg II. Schulte sowie Präsident Berthold Brüser ein närrisches Programm auf die Bühne bringen. Neben den Tänzen der eigenen Aktiven steht die Proklamation der neuen Kinderprinzessin/des neuen Kinderprinzen der Stadt Olpe im Vordergrund

Hegger Narren

Die Karnevalsgesellschaft Heggen e.V. startet in diesem Jahr ausnahmsweise einen Tag früher in die neue Session. Unter dem Motto „Wir können es kaum erwarten“ feiern die Heggener Karnevalisten den Start in die 5. Jahreszeit bereits am Freitag, 10. November, ab 20 Uhr in der Gastwirtschaft „Schriener“. Alle Mitglieder der KG sowie Freunde des Karnevals sind dazu herzlich eingeladen.

