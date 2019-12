Hillmicke. Die Löschgruppe Wenden-Hillmicke ist mit Blick auf das Jahr sehr zufrieden. Alle 33 Einsätze wurden erfolgreich und unfallfrei abgearbeitet.

So verlief das Jahr 2019 für die Löschgruppe Hillmicke

70 aktive Kameradinnen und Kameraden, deren Partnerinnen und Partner sowie zahlreiche Freunde und Gönner konnte Löschgruppenführer Jürgen Kaufmann bei der Jahresdienstbesprechung der Löschgruppe Hillmicke im Saal der Gaststätte Valpertz begrüßen.

In seinem Jahresbericht zeigte sich der Löschgruppenführer mit der Personalstärke von 46 Aktiven und vier Jugendfeuerwehrleuten sehr zufrieden. Es gehören weitere elf Kameraden der Ehrenabteilung der Löschgruppe an, die sich auch im Jahr 2019 wieder aktiv an vielen Aufgaben zum Wohl der Ortschaft Hillmicke beteiligten.

Die Einsatzstatistik für das Jahr 2019 weist 33 Einsätze auf, die erfolgreich und unfallfrei abgearbeitet wurden. Es wurden 25 Übungs- und Schulungsabende veranstaltet, um Ausbildungsinhalte in Theorie und Praxis zu vertiefen.

Annähernd 30 zusätzliche Dienste und Aufgaben wurden von der Löschgruppe übernommen. Beispielsweise die Weihnachtsbaumsammelaktion, das Aufrichten und Abbrand des Osterfeuer, Dorf- und Waldsäuberung für Hillmicke, Mitwirken bei Fronleichnamsprozession und Pfarrfest, aber auch der Brandschutz bei der Wendener Kirmes und die Absicherung von Schützenfestumzügen und anderen Veranstaltungen gehörten zum Programm der Löschgruppe. Besonders der Tag der offenen Tür, zum 40-Jährigen Bestehen der Jugendfeuerwehr Hillmicke, und die Ausrichtung der beiden Abschlussübungen bleiben in guter Erinnerung.

Gemeindebrandinspektor Wolfgang Solbach war erfreut, die beachtliche Anzahl von 25 Zeugnissen und Teilnahmebescheinigungen für erfolgreich absolvierte Seminare und Lehrgänge an die Teilnehmer aushändigen zu können. Auch mit fünf Neuaufnahmen in die Feuerwehr gab es Positives zu vermelden. Max Solbach wurde in die Jugendfeuerwehr aufgenommen.

Nyra Kruse, Leon Arens und Robin Burghaus wechseln aus der Jugendfeuerwehr in die aktive Wehr und wurden zur Feuerwehrfrau und Feuerwehrmännern befördert. Ebenso gehören nun Jessica Hermanns, Benjamin Moos, Uwe Klein und Sebastian Trapp zu den Aktiven der Löschgruppe Hillmicke. Jessica kommt als Quereinsteiger zum Feuerwehrdienst und ist von Anfang mit großer Begeisterung bei der Sache. Benjamin, Uwe und Sebastian sind gelernte Feuerwehrmänner und haben durch Wohnungswechsel und Wiedereintritt den Weg zur Löschgruppe Hillmicke gefunden. Mario Vierschilling und Marius Brüser wurde zum Brandoberinspektor befördert.

Dank und Anerkennung

Der stellvertretende Bürgermeister Ludger Wurm zeigte sich beeindruckt von dem, was bei der Löschgruppe Hillmicke geleistet wird. Er gratulierte den Beförderten und allen, die sich erfolgreich weiterbilden konnten. Eine große Freude war es für den stellvertretenden Bürgermeister sechs Kameraden für insgesamt 245 Jahre Dienst am Nächsten zu ehren.

Frank Stracke, Dominik Stracke und Stefan Breidebach sind seit 25 Jahren im Dienst. Norbert Stracke begeht sein 50-jähriges Dienstjubiläum. Corbin Quast und Willi Stahl blicken in diesem Jahr auf ihre 60-jährige Zugehörigkeit in der Löschgruppe Hillmicke zurück. „Vielfältiger generationenübergreifender Einsatz von Alt und Jung“ – mit diesen Worten bedankte sich der stellvertretende Bürgermeister Ludger Wurm bei den Geehrten, die sich in hohem Maße um das Gemeinwohl verdient gemacht haben. Sein Statement „Ehrenamt lässt sich nicht einfach säen und ernten – den ehrenamtlichen Einsatz, den wir heute haben, gilt es zu pflegen“ haben die Feuerwehrleute in Hillmicke gerne vernommen.

Löschgruppenführer Jürgen Kaufmann bedankte sich bei der Gaststätte Valpertz und der EMG-Automation GmbH für die Bereitstellung der Übungsobjekte. Er zeigte sich zufrieden mit der Teilnahme an den Übungsabenden und dankte allen für ihren Dienst am Nächsten und die große Bereitschaft für Fort- und Weiterbildung. Ganz besonders dankte er den Arbeitgebern, die Wehrleute für Einsätze von der Arbeit freistellen.

Kreis Olpe Wolfgang Solbach führt die Gemeinde-Feuerwehr Die Feuerwehr der Gemeinde besteht aus den Löschzügen Wenden, Hünsborn, Gerlingen und der Löschgruppe Hillmicke. Leiter der Gemeinde-Wehr ist Wolfgang Solbach - seit 2014. Ihm sind die Löschzug- bzw. Löschgruppenführer der vier Ortschaften unterstellt. Solbach wurde 2014 mit dem deutschen Feuerwehrehrenkreuz in Silber ausgezeichnet.