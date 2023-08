Sondern: Die EMS Westfalen fährt seit 100 Tagen elektrisch

Sondern. Die EMS Westfalen am Biggesee fährt nun schon seit 100 Tagen mit Strom – es ist das größte vollelektrisch betriebene Fahrgastschiff Europas.

Am 20. August 2018 demonstrierte Greta Thunberg erstmals für mehr Klimaschutz. Ein Jahr später sprach sie beim UN-Klimagipfel in New York. Seit dem Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881 lagen die 14 wärmsten Jahre in den vergangenen zwei Dekaden – das sind einige der Daten, Fakten und Zahlen, die vergangenen Montag auf der EMS Westfalen zur Sprache kamen. Dorthin hatte die Personenschifffahrt Biggesee Lux-Werft und Schifffahrt GmbH zur offiziellen Eröffnungsfahrt im Rahmen einer „100-Tage-Bilanz“ eingeladen.

Rund 50 Vertreter aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Tourismus waren der Einladung gefolgt. Dabei warf man nicht nur einen Blick in den Maschinenraum der EMS Westfalen, die mit ihren 55 Metern Länge und elf Metern Breite seit Mai 2023 als größtes vollelektrisch betriebenes Fahrgastschiff Europas über den Biggesee fährt. „Mich persönlich hat es sehr berührt, dass uns ein junges Mädchen aufrütteln musste. Die Entwicklungen und Herausforderungen in Sachen Klima und Umweltschutz sind für uns wesentliche Motivation umzurüsten“, sagt Geschäftsführer Dr. Rainer Miebach. „Wir müssen wieder begeistern. Ich hoffe, dass die Akteure im Kreis Olpe ihre Anstrengungen intensivieren, um das Südsauerland nach vorne zu bringen. Gemeinsam können wir das schaffen.“

Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin, Vorstandsvorsitzender des Ruhrverbandes, würdigte das Engagement der Lux-Werft und Schifffahrt GmbH als „engen Schulterschluss auf dem Weg zum Klimaschutz im Sauerland und dem gesamten Ruhreinzugsgebiet“, habe man doch selbst das unternehmensstrategische Ziel bis 2030 klimaneutral zu wirtschaften. Für das laufende Jahr habe man bereits jetzt die Energieneutralität erreicht. „Ich freue mich, dass wir die gleichen Ideen und Visionen haben.“ Landrat Theo Melcher blickte auf das Jahr 1967, als Johann Lux aus Mondorf das erste Schiff auf dem Biggesee zu Wasser ließ. „Die kleine Werft vom Rhein hat stets Innovationskraft bewiesen und ist bis Berlin dafür bekannt. Veränderungen als Chance zu begreifen, macht die positive Grundhaltung aus.“

Auch Dr. Jürgen Fischbach, Geschäftsführer des Sauerland-Tourismus, betonte die Wichtigkeit, sich immer wieder neu zu erfinden und den (Markt)-Anforderungen gerecht zu werden. So sei man mit dem Touristikverband Siegerland-Wittgenstein in den Zertifizierungsprozess als „Nachhaltige Reiseziele” eingestiegen. „Wichtig bei allem ist, nicht nur zu proklamieren, sondern es ernst zu meinen.“

