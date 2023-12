SOS-Hilferuf aus Rathaus: Daten für Ehrenamtstag sind weg

Kirchhundem Schock für Kirchhundems Ehrenamtsfrau Kerstin Stahl: Alle Adressen für den Ehrenamtstag 2024 sind verloren. Jetzt kommt es auf Sie an.

Kirchhundem. Es ist ein echter Hilferuf aus dem Rathaus. Kirchhundems Ehrenamtsbeauftragte Kerstin Stahl ist normalerweise bestens „vernetzt“. Aber mit dem Hackerangriff auf die kommunalen Rathäuser ist auch ihre komplette Datenbank verschwunden. Namen, Adressen, Festnetz- und Handynummern, E-Mail-Adressen, alles weg. Das bedeutet, auch sämtliche Kontaktdaten zur Vorbereitung des nächsten Ehrenamtstags in der Gemeinde Kirchhundem sind weg und möglicherweise für immer verloren.

Die WESTFALENPOST im Kreis Olpe ist auch bei WhatsApp. Jetzt hier abonnieren.

Folgen Sie uns auch auf Facebook.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe.

Alle News aufs Handy? Jetzt die neue WP-App testen.

Die vielen Adressen mühsam und vollständig zusammenzusuchen, ist schier unmöglich. Somit ist auch das erfolgreiche Werbekonzept für den nächsten Ehrenamtstag in der Gemeinde Kirchhundem über den Haufen geworfen. Deshalb wendet Kerstin Stahl sich an unsere Zeitung, um zu retten, was zu retten ist. „Normalerweise wäre ich jetzt in die E-Mail-Werbung gegangen und hätte damit sehr viele Bürgerinnen und Bürger erreicht, um sie persönlich auf den Ehrenamtstag am Freitag, 15. März, aufmerksam zu machen, aber das geht jetzt nicht mehr“, sagt sie.

Nach der grandiosen Premiere Ende März dieses Jahres, als 300 Bürgerinnen und Bürger in der Kirchhundemer Schützenhalle einen überaus interessanten und kurzweiligen Abend verlebten und alle hinterher das Gefühl hatten, dass die Gemeinde ein gutes Stück zusammengerückt ist, möchten Kerstin Stahl und der Gastgeber, Bürgermeister Björn Jarosz, an diesen Erfolg im neuen Jahr anknüpfen.

Der Ehrenamtstag 2024 wird am 15. März ab 18.30 Uhr in der Schützenhalle in Brachthausen stattfinden. Eingeladen sind alle ehrenamtlich Tätigen in der Gemeinde, egal, ob privat oder in einer Organisation bzw. in einem Verein. In lockerer Atmosphäre, zu welcher der Musikzug Brachthausen der Freiwilligen Feuerwehr Kirchhundem beitragen wird, möchte Kerstin Stahl ihren Gästen einige aktuelle Projekte näherbringen. Dabei ist zum Beispiel die Notfallseelsorge Olpe, bei der auch Ehrenamtliche aus der Gemeinde aktiv sind oder das Projekt „Social Day“, das eine Verzahnung von Wirtschaft und Ehrenamt fördert. Vielleicht wird auch die neue Ehrenamtsbörse in Kirchhundem vorgestellt, die ehrenamtliche Jobs bzw. Angebote oder Aufgaben mit Menschen, die Lust darauf haben, zusammenbringen will – und dies einfach und niederschwellig. Kerstin Stahl: „Gespräche und Planungen für die neue Ehrenamtsbörse fanden bereits statt – momentan hat sich die Prioritätenliste aufgrund der aktuellen Situation jedoch verschoben.“ Sie hofft, dass die Homepage bis 15. März wieder funktioniert und die Ehrenamtsbörse im unsichtbaren Datenverlies überlebt hat.

Bei der Premiere in diesem Jahr, in der Schützenhalle Kirchhundem, kamen mehr als 300 Bürgerinnen und Bürger zum Ehrenamtstag – ein Riesenerfolg. Foto: Privat / WP

Fest steht dagegen der Überraschungsgast, der mit Humor und Spitzfindigkeiten das Thema Ehrenamt beleuchten wird. „Wer es diesmal ist, soll natürlich eine Überraschung bleiben“, so die Organisatorin. Nach dem offiziellen Programm ist bei Getränken und Imbiss, übrigens komplett gesponsert von der Volksbank Sauerland und der Sparkasse ALK, „allgemeines Netzwerken“, so die Ehrenamtsbeauftragte, angesagt.

Mehr zum Thema

Ganz wichtig ist für alle Interessierten, dass sie sich persönlich schriftlich anmelden, und zwar per Mail an vorzimmer@gemeinde-kirchhundem.de. Die Organisatoren von Vereinen, Verbänden und Institutionen werden gebeten, nicht nur ihre eigenen Kontaktdaten und die Anzahl der zu meldenden Personen, sondern auch die Namen und E-Mail-Adressen jedes einzelnen Teilnehmenden mitzuteilen. Das Gleiche gilt auch für Einzelpersonen: Name und E-Mail-Adresse sind Pflicht. „Das ist für mich ganz wichtig, damit ich wieder eine Datenbank aufbauen kann“, so Kerstin Stahl. Wer Lust hat, am 2. Ehrenamtstag der Gemeinde Kirchhundem am Freitag, 15. März (18.30 Uhr, Schützenhalle Brachthausen), dabei zu sein, der sollte mit seiner Anmeldung nicht zu lange warten, denn maximal 300 Gäste sind vorgesehen.





Infos zu dem Tag und den Formalitäten gibt es bei Kerstin Stahl, Tel. 02723/40926, oder Mailanfrage an vorzimmer@gemeinde-kirchhundem.de. Anmeldeschluss ist der 1. März 2024.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe