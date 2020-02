Nach einem schwierigen Bankenjahr 2018 wähnt sich die Sparkasse ALK auf einem guten Weg. Vor allem dank eines wachsenden Kreditgeschäftes und der guten Stimmung an den Kapitalmärkten schloss das heimische Geldinstitut das Geschäftsjahr 2019 mit einem Gewinn von rund 750.000 Euro ab. Die Bilanzsumme pendelte sich 2019 wieder stabil bei rund 1,1 Milliarden Euro ein und das Kundengeschäftsvolumen stieg sogar auf mehr als 2,6 Milliarden Euro.

„Wir sind nach dem schwierigen Jahr 2018 wieder gut auf Kurs“, betonte vor dem Hintergrund dieser Zahlen der Vorstandsvorsitzende Heinz-Jörg Reichmann bei der Bilanzpressekonferenz am Mittwoch in der Attendorner Geschäftsstelle.

Kreis Olpe 200 Mitarbeiter Ende vergangenen Jahres gab es bei der Sparkasse ALK 17 Azubis, von denen sechs im Januar ihre Abschlussprüfung bestanden haben. Insgesamt sind ziemlich genau 200 Mitarbeiter bei dem heimischen Geldinstitut beschäftigt. 32.000 Kunden hat die Sparkasse ALK regisitriert

Gemeinsam mit Vorstandsmitglied Bernd Schablowski würdigte Reichmann nicht nur die Arbeit der eigenen Kollegen, sondern dankte vor allem den Privatkunden und Unternehmen, die großes Vertrauen in die Sparkasse ALK setzten.

Hohe Kredite beim Baufinanzieren

Dazu ein paar Zahlen als Beweis des gegenseitigen Vertrauens: Im abgelaufenen Jahr gab die Sparkasse Kreditzusagen in Höhe von insgesamt knapp 120 Millionen Euro, vor allem für den Bereich Baufinanzierung. Rund 30 Millionen Euro mehr als noch im Jahr zuvor. „Die Menschen aus unserer Region machen aus der Not eine Tugend und nutzen die Niedrigzinsphase für nachhaltige Investitionen“, berichtete Schablowski.

Ebenso erfreulich sei die Nachricht, dass die Sparkasse ALK im vergangenen Jahr mehr als 70 Millionen Euro Kreditzusagen an die heimische Wirtschaft gegeben habe, in 2018 seien es satte 28 Millionen Euro weniger gewesen. „Die Unternehmen nutzen das historisch niedrige Zinsniveau, um in Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum zu investieren.“

Erfreulich aus Sicht der Sparkasse sei zudem der erwirtschaftete Provisionsüberschuss von gut neun Millionen Euro, was am erstarkten Wertpapier- und Versicherungsgeschäft liegen würde. „Unsere Kunden machen sich wieder auf die Suche nach renditestarken Anlageformen“, erklärte Reichmann – und meinte damit sowohl den Privat- als auch den Firmenkunden. Quintessenz: „Wir spüren das Vertrauen in unsere Arbeit.“

Um langfristig attraktiv und leistungsfähig zu bleiben, sei es mindestens genauso wichtig, in die eigene Infrastruktur zu investieren. Im vergangenen Jahr gab die Sparkasse daher rund 665.000 Euro aus, vor allem in die Modernisierung der Geschäftsstelle an der Kölner Straße in Attendorn.

Kundenfeedback-System

Für Heinz-Jörg Reichmann seien diese Investitionen ein ganz wesentlicher Baustein. „Wenn wir das nicht tun würden, dann würde uns der Investitionsstau eines Tages doppelt- und dreifach einholen.“ Und er ergänzte: „Stärke ist für uns wichtiger als Größe. Wir fahren insgesamt eine konservative Geschäftspolitik und fühlen uns damit sehr wohl.“ Genauso entscheidend sei es, den Mitarbeitern eine bestmögliche Umgebung zu schaffen, etwa durch interne Yoga- und Qualifizierungskurse. Besonders stolz ist die Sparkasse ALK darüber hinaus auf ihr im vergangenen Jahr gestartetes Kundenfeedback-System, bei dem man nicht nur Vorreiter sei, sondern auch eine extrem hohe Rücklauf-Quote ausmache.