Sparkassen-Lotterie: Senior aus Olpe gewinnt VW Golf ID.3

Olpe/Wenden/Drolshagen. Schöne Überraschung für einen Senior aus Olpe: Bei der Sparlotterie der Sparkassen räumte er den Hauptgewinn ab.

Bei der Sparlotterie-Ziehung der Sparkassen in Westfalen-Lippe im April nahmen insgesamt 31.954 Lose der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden teil. Dabei entfielen 3.558 Gewinne mit einer Gewinnsumme von 12.262,50 Euro auf die heimischen Sparer, darunter auch zwei Mal 500 Euro. Besonderes Glück hatte ein Senior aus Olpe, der einen der drei ausgelosten VW ID.3 gewonnen hat und das E-Fahrzeug in Kürze sein Eigen nennen kann.

Nächste Auslosung am 15. Mai: Drei VW T-Roc Cabrio zu gewinnen

Die nächste Auslosung findet am 15. Mai statt. Lose können dafür bis Donnerstag, 11. Mai, erworben werden. Dauerauftragslose nehmen automatisch an der Ziehung teil. Monatlich sind bei der Sparlotterie Höchstgewinne bis zu 90.000 Euro in Form eines monatlichen Extra-Gehalts von 1.500 Euro für fünf Jahre möglich, die über die Los-Endnummern ermittelt werden. Weiterhin werden Geldpreise sowie regelmäßig Pkw – im Mai drei VW T-Roc Cabrio – bei den monatlichen Auslosungen ausgelobt.

+++Lesen Sie auch: Top-Act im Bierbrunnen Olpe: Malle-Star Julian Sommer (Peter Pan)+++

Neben dem legitimen Wunsch zu gewinnen, hat die Sparlotterie auch einen gemeinnützigen Charakter, der in dem Leitmotiv „An sich und andere denken – mit der Sparlotterie der Sparkassen!“ zum Ausdruck kommt: Neben dem Spareffekt und der Gewinnchance des einzelnen Sparers gibt es die soziale Komponente des Sparens. Denn 25 Prozent des Lotterieeinsatzes fließen für eine gemeinnützige Verwendung zweckgebunden der Region wieder zu.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe