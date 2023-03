Sparlotterie: Olperin zieht Glückslos und bekommt neues Auto

Olpe/Drolshagen/Wenden. Stephanie Mika aus Olpe hat an der Sparlotterie-Ziehung der Sparkassen in Westfalen-Lippe teilgenommen. Dieser Einsatz trägt nun Früchte.

Große Freude für Stephanie Mika aus Olpe: Sie hatte im Februar an der Sparlotterie-Ziehung der Sparkassen in Westfalen-Lippe teilgenommen und dabei einen VW Golf R-Line eTSI bei der Sonderauslosung gewonnen. Sie kann sich zusätzlich auf ein Übergabe-Event in Wolfsburg freuen, bei dem sie ihr neues Auto Anfang Juni in Empfang nehmen wird.

Kundenberaterin Petra Kraft gratulierte ihrer Kundin mit einem Blumenstrauß und freute sich mit ihr über einen der 30 Auto-Hauptgewinne. Im vergangenen Monat nahmen knapp 32.000 Lose der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden an der Sparlotterie-Ziehung teil. Dabei entfielen 3576 Gewinne mit einer Gewinnsumme von 13.855 Euro auf die heimischen Sparer, darunter fünf Mal 500 Euro.

Monatlich sind Höchstgewinne bis zu 90.000 Euro in Form eines monatlichen Extra-Gehalts von 1.500 Euro für fünf Jahre möglich, die über die Los-Endnummern ermittelt werden. Weiterhin werden Geldpreise sowie regelmäßig drei Autos – im März noch einmal drei VW ID.3 – ausgelobt. Der Preis für ein Sparlotterie-Los beträgt 6 Euro. Pro Monat werden davon 4,80 Euro angespart, 1,20 Euro sind der Lotterieeinsatz.

Die Sparlotterie hat auch einen gemeinnützigen Charakter, der in dem Leitmotiv „An sich und andere denken – mit der Sparlotterie der Sparkassen!“ zum Ausdruck kommt: Neben dem Spareffekt und der Gewinnchance gibt es die soziale Komponente des Sparens. Denn 25 Prozent des Lotterieeinsatzes fließen für eine gemeinnützige Verwendung zweckgebunden der Region wieder zu. Die nächste Auslosung findet am 14. März 2023 statt. Lose können dafür bis Freitag, 10. März 2023, erworben werden. Dauerauftragslose nehmen automatisch an der Ziehung teil.

