Sparzwang in Lennestadt: Investitionen auf dem Prüfstand

Lennestadt Lennestadt schafft trotz 6,5 Millionen Euro-Defizits den Haushaltsausgleich, muss aber dringend sparen. Vieles kommt auf den Prüfstand.

6,5 Millionen Euro fehlen der Stadt Lennestadt im Haushalt 2024, eine hohe Hausnummer. Immerhin: „Wir müssen vorerst kein Haushaltssicherungskonzept aufstellen“, sagt Lennestadts Kämmerer Jochen Biermann. Mit einem tiefen Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage können die Ausgaben von 77,7 Millionen Euro gestemmt werden. Lange Zeit sah es anders aus. Vor allem die Kreisumlage schnürt der Stadt die finanzielle Kehle zu. Sie steigt von 26,9 auf 31 Millionen Euro und damit auf neues Rekordniveau. Für den Kämmerer sind das „Dimensionen, die die Kommunen an die Grenzen der Belastbarkeit bringt und jeglichen gestalterischen Spielraum nimmt“.

Hinzu kommt der inflationsbedingt starke Anstieg aller Sach- und Dienstleistungen, die steigenden Energiekosten, der hohe Finanzbedarf für die nun verpflichtende Ganztagsbetreuung an den Grundschulen, Risiken bei der Flüchtlingsfinanzierung, die hohen Tarifabschlüsse in öffentlichen Dienst und immer neue Pflichtaufgaben. „Daher gilt es weiterhin, das wirklich Wichtige von Wünschenswertem zu trennen“, so Biermann in der Rede zur Haushaltseinbringung, die – wie schon einmal in der Coronazeit – an die Ratsmitglieder verschickt wurde. Die sonst übliche Einbringung im Stadtrat entfiel, weil der Hackerangriff lange Zeit auch den Zugriff auf die Finanzdaten der Stadt blockierte. Und eine extra Sondersitzung wollte sich die Stadt ersparen.

Das neue Feuerwehrhaus in Oedingen ist seit 2023 in Bau, in diesem Jahr soll auch das Feuerwehrhaus in Meggen ein neues Zuhause bekommen. Foto: Fleper Architekten / Olpe

Sparen ist also das „Zauberwort“ im Rathaus, bei den laufenden Kosten allerdings schwierig. Die elf städtischen Schulen einschließlich elf Turnhallen produzieren einen Zuschussbedarf von 7,6 Millionen Euro. Der zweitgrößte Zuschussbedarf liegt beim Tiefbau. Für die Unterhaltung der 590 km Gemeindestraßen, 108 km Gehwegen, 296 km Wirtschaftswegen, 43 km Radwegen, 94 Brücken, 92 Stützmauern sowie 168 km Wasserläufen summieren sich die Aufwendungen auf 6,7 Millionen Euro. Bei den Sozialleistungen bleibt ein Defizit von 1,5 Millionen Euro. Schwindelerregend sind die Personalkosten mit einem Volumen von 13,1 Millionen Euro.

Wichtigste Einnahmequelle, deren Hebesatz ebenso wie bei die Grundsteuer steigen wird, bleibt die Gewerbesteuer. Die Betriebe in Lennestadt trotzten in den letzten Jahren den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. „Dieser Aufschwung ermutigte, die Einnahmeerwartung um zehn Prozent auf nunmehr 27,5 Millionen Euro anzuheben“, so Biermann.

Erfreulich: Immerhin will die Stadt Lennestadt auch in diesem Jahr rund 16,9 Millionen Euro investieren. Mit rund 1,8 Millionen Euro, für Fahrzeuge und die neuen Gerätehäuser in Oedingen und Meggen, ist die Feuerwehr dabei und allein in die maroden Brücken müssen 1,8 Millionen Euro für Neubauten, Sanierungen und Planungsaufträge investiert werden. (weiterer Bericht über die Investitionen folgt). Fast die Hälfte der Investitionen (7 Millionen Euro) muss die Stadt durch neue Kredite finanzieren. „Dank der guten Ertragslage waren wir glücklicherweise in der Lage, die Verschuldung in den beiden letzten Jahren um fast 10 Millionen Euro zurückzuführen. Dies hebt Lennestadt nicht nur vom interkommunalen Trend ab, sondern hilft auch, die Belastungen aus dem deutlich gestiegenen Zinsniveau in Grenzen zu halten“, so der Kämmerer.

Dank der guten Ertragslage waren wir glücklicherweise in der Lage, die Verschuldung in den beiden letzten Jahren um fast 10 Millionen Euro zurückzuführen. Jochen Biermann - Kämmerer

Sparen bleibt also oberstes Gebot an Lenne, Oene/Elspe und Veischede, deshalb fällt so manch liebgewonnenes Projekt aus dem Wunschkatalog. Ein neues Photovoltaik-Förderprogramm wird es nach dem Willen der Verwaltung ebensowenig geben wie die zusätzliche Stelle eines Landschaftsgärtners beim Bauhof oder der von den Grünen geforderte Mobilitätsmanager. „Andernfalls wären die mühsam aufgebauten Haushaltsreserven sehr schnell aufgebraucht“, mahnt Biermann.

Die Beratungen in den Fachausschüssen laufen bereits, am Dienstag, 30. Januar (18 Uhr, Rathaus), geht es um den Bereich Schulen, Sport, Soziales. Dass in der Stadt der Rotstift kreist, hat sich herumgesprochen. Rein prophylaktisch hat der Trägerverein des Naturfreibads in Bilstein seine Mitglieder und Fans unter dem Motto: „Es geht um alles!“ zur Teilnahme an der Sitzung aufgerufen – in Sorge, die Stadt könnte sich aus der finanziellen Unterstützung bei der Sanierung des Bades in den nächsten Jahren zurückziehen.

Die endgültige Verabschiedung des Haushalts und der Wirtschaftspläne 2024 soll in der Ratssitzung am 7. Februar erfolgen.

