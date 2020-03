SPD Attendorn: 100 Prozent für Christian Pospischil

Christian Pospischil will seine Bürgermeisterkette behalten. Seine Partei steht hinter ihm - in der Mitgliederversammlung sogar zu 100 Prozent.

Attendorn. Die Attendorner SPD steht hinter Christian Pospischil und nominierte ihn erneut zum Bürgermeisterkandidaten.

Die SPD Attendorn setzt zu 100 Prozent auf Christian Pospischil: Am Freitag Abend votierten sämtliche 42 anwesenden Sozialdemokraten in der Mitgliederversammlung dafür, dass der 38-jährige Pospischil bei der Kommunalwahl im September erneut für das Amt des Bürgermeisters antreten und somit Amtsinhaber bleiben soll. Dass die SPD hinter ihrem Bürgermeister stehen und ihn nominieren würde, war zwar nur noch eine Formalie, über die einstimmige Zustimmung dürfte sich Pospischil dennoch gefreut haben.

Pospischil bedankte sich bei seinen Genossen für das ihm entgegengebrachte Vertrauen. Pospischil, gebürtiger Attendorner und wohnhaft in Ennest, ist sechs Jahre im Amt und löste 2014 den damaligen Bürgermeister Wolfgang Hilleke ab. Bereits bei seiner Ankündigung, erneut anzutreten, hatte Pospischil seine wesentlichsten Ziele verkündet: „Das Wichtigste ist, dass wir endlich das Industriegebiet Fernholte erschließen und unseren Unternehmen wieder Perspektiven zum Wachsen bieten können. Aber auch der lang ersehnte und gerade beschlossene Umbau des Bahnhofes zum Jugendzentrum und Bürgerzentrum mit Gaststätte, die Einrichtung von Treffs in den Dörfern und die Aufwertung öffentlicher Flächen im liebenswerten, aber in die Jahre gekommenen Stadtteil Schwalbenohl und die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum liegen mir am Herzen.“