Spektakuläres Elspe Festival: Das Publikum hält den Atem an

Elspe. Action, Emotionen und eine Prise Humor. Das Elspe Festival feiert eine überaus gelungene Premiere mit Spannung bis zur letzten Minute.

„Die Apachen warten schon lange auf uns, reiten wir“, sagt Winnetou (Jean-Marc Birkholz) in der Schlussszene zu Blutsbruder Old Shatterhand (Martin Krah). Es klingt wie der Abschied nach einem harten „Arbeitstag“. In der Tat: Zwei Stunden lang hielten die beiden zusammen mit den anderen rund 60 Darstellern auf der Elsper Freilichtbühne am Samstag das Publikum in Atem. Mit stehenden Ovationen und minutenlangem Applaus bedankten sich die 4000 begeisterten Zuschauer für eine besten Premieren der letzten Jahre. Action pur mit vielen Überraschungsmomenten, bestens aufgelegte Schauspieler, eine Inszenierung wie aus einem Guss.

„Ich muss das erst mal alles verarbeiten“, sagt Zuschauerin Anne Möllmann aus Reken. Die Münsterländerin war mit ihrer Familie und den Kindern Max und Hanna nach Elspe gereist. Der neunjährige Max hatte sich den Ausflug zur Kommunion gewünscht. „Mir hat Old Shatterhand am besten gefallen“, sagt er, während Hanna die spektakuläre Szene, als Oberschurke Weller überragend gespielt von Sebastian Kolb, nach einer Explosion in einem Feuerball in die Tiefe stürzt, favorisiert. „Und ich fand den Vogel gut“, so die Neunjährige. Sie meint Greifvogel „Cochise“, der zwei Mal im Tiefflug über die 100 Meter breite Bühne flog, als Botschafter des Unheils in Form der „Geierbande“.

Spektakuläre Szene beim Elspe Festival 2023. Schurke Weller stürzt in die Tiefe. Foto: Verena Hallermann

Ja, das Publikum musste schon gut aufpassen, um nichts zu verpassen und die verschiedenen Handlungsstränge des Stücks im Auge zu behalten. Denn es geht nicht nur um die plündernde Geierbande, die es auf versteckte Diamanten abgesehen hatte, sondern auch um den jungen „Bloody Fox (Jonathan E. Weiske), der den Mord an seinen Eltern durch die Geier genauso rächen will. Ebenso wie Häuptling Schiba-bigk, sehr überzeugend gespielt von dem gebürtigen Lennestädter Tim Forssmann, und seine Komantschen, die das Kriegsbeil gegen alle Bleichgesichter ausgraben.

Die komplexe Story bietet den Rahmen für viel Action, von Regisseur Marco Kühne bewusst in Szene gesetzt. Selten hat es so viel Bewegung mit Kampfszenen und spektakulären Ritten über die Bühne gegeben, hat es soviel gebrannt, gezischt und geknallt wie bei „Unter Geiern“. Das Publikum war begeistert, immer wieder flammte Szenenapplaus auf. „Das Stück war aufregender und interessanter als sonst“, befand auch Anna-Lena Erwes aus Ostentrop.

Sattel löst sich vom Pferd

Und das bis zur allerletzten Minute. Beim letzten Ritt der Haraldos Stuntbrothers löste sich bei einem Pferd im vollen Galopp der Sattel, der Stuntreiter fiel vom Pferd und verletzte sich dabei, konnte aber die Bühne selbstständig verlassen. „Da haben wir alle den Atem angehalten“, so Zuschauerin Agathe Kubik aus Dormagen, die mit der gesamten Familie nach Elspe gekommen war. „Zum Glück nur eine Platzwunde“, gab Philipp Aßhoff, Geschäftsführer des Elspe-Festivals, nach dem Schlussapplaus Entwarnung.

Impressionen vom Elspe Festival 2023: Die Familien Kubik und Manderscheid aus Dormagen, die mit der gesamten Familie nach Elspe gekommen. Foto: Verena Hallermann

„Natürlich live“ wirbt das Elspe Festival seit Jahren. Der Unfall machte einmal mehr deutlich, dass bei einer solchen Inszenierung mit 4000 Zuschauern, 60 Darstellern und 50 Pferden in jeder Sekunde damit zu rechnen ist, dass ein Pferd scheut oder andere Unwägbarkeiten passieren, was die schauspielerische Leistung des ganzen Ensembles in diesem Umfeld noch großartiger macht.

„Ich glaube, es war eine runde Sache“, bilanzierte auch Old Shatterhand Martin Krah nach der Show. Er lobte das aufmerksame Auditorium unterm heißen Zeltdach der Freilichtbühne. „Der Atem des Publikums war spürbar.“

Die inoffizielle Textwertung gewann diesmal Markus Lürick als der überdrehte englische Lord Sir David Lindsay, der auf seiner Diamantensuche im Wilden Westen immer wieder auftaucht. Seine humorigen Auftritte mit deutsch-englischem Kauderwelsch werden vielen Zuschauern, darunter viele Stammgäste aus ganz NRW und darüber hinaus, in guter Erinnerung bleiben.

Noch 52-Mal werden sich in dieser Spielzeit die Tore des Elspe Festivals öffnen, genug Gelegenheiten für alle Karl-May-Fans, den Cowboys und Indianern im Westen des Sauerlands zuzujubeln. Sie werden es nicht bereuen.

