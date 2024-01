Sperrung der Ihnetalbrücke: „Nur aus der Presse erfahren“

Kreis Olpe Die geplante Sperrung der Ihnetalbrücke an der Landesstraße 512 sorgt für Entrüstung. Auch bei der Landtagsabgeordneten Christin-Marie Stamm.

Die SPD-Landtagsabgeordnete und Verkehrspolitikerin Christin-Marie Stamm stellt der Landesregierung im Landtag in dieser Woche eine Kleine Anfrage und erwartet konkrete Antworten über die geplante Sperrung der Ihnetalbrücke an der Landstraße 512. Von der geplanten Vollsperrung der Ihnetalbrücke hat die Landtagsabgeordnete auch nur aus der Medienberichterstattung erfahren: „Das ist schade und ärgerlich, dass ich als heimische Landtagsabgeordnete und zugleich Mitglied des Verkehrsausschusses über die Neuigkeiten nur aus der Presse erfahren habe. Mich haben schon zahlreiche Anrufe aus der Bevölkerung erreicht und wurde um Aufklärung gebeten. Laut Berichterstattung war eine Vollsperrung bereits für Ende Januar geplant, ist jedoch durch die Behörde verschoben worden. Wann die Brücke nun genau gesperrt werden soll, steht laut Berichten noch nicht fest. Genauso unklar ist, für wie lange die Sperrung bestehen bleibt“, so Christin-Marie Stamm in einer Pressemitteilung.

Mit der Anfrage an die NRW-Landesregierung möchte Christin-Marie Stamm erfahren, welche Umleitungsstrecken geplant sind und über welchen Zeitraum die Baumaßnahme realisiert werden soll: „Die Gesamtsituation ist für die Menschen in der Region nicht zufriedenstellend. Pendler, Anwohner an möglichen Umleitungsstrecken und unsere Wirtschaft im Kreis Olpe brauchen baldmöglichst Angaben zu der geplanten Brückensperrung. Fehlende Informationen über das Ausmaß der Brückensperrung wecken Erinnerungen an Abriss und Neubau der Rahmedetalbrücke. Für unsere Region sind der Straßenbau und damit verbundene Investitionen in die Straßeninfrastruktur von großer Bedeutung. Die Landesregierung muss jedoch die Folgen der Sperrung bedenken und den Betroffenen hier vor Ort mehr Beachtung schenken.“

