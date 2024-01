Spitzenreiter unter Wasser: Tauchschule in Olpe überzeugt

Olpe Die Tauchschule Sauerland holt auf der großen BOOT-Messe Spitzenpreise. Tauchschule Biggesee mit internationalen Awards ausgezeichnet.

Die Tauchschule Sauerland, mit Standorten am Sorpesee, Biggesee und dem Schieferbergwerk (Bergwerktauchen) in Nuttlar, hat auf der diesjährigen BOOT-Messe in Düsseldorf „beeindruckende Erfolge“ erzielt, heißt es in einer Pressemitteilung der Tauchschule Sauerland: „Die Tauchschule wurde gleich dreifach ausgezeichnet und erhielt international renommierte Preise für ihre herausragenden Leistungen“.

Die Firma Bergwerktauchen, die Teil der Tauchschule Sauerland ist und das Bergwerk in Nuttlar betreibt, wurde mit einem begehrten Award und einem Preisgeld in Höhe von 3000Euro für den besten internationalen Tauchplatz ausgezeichnet. Dieser Erfolg stellt eine bedeutende Errungenschaft dar, da sich das Bergwerk in Nuttlar gegen starke Mitbewerber aus Norwegen und der Region Attersee/Österreich durchgesetzt hat.

Darüber hinaus wurden die Tauchschule Biggesee und Tauchschule Sorpesee mit dem „SSI Diamond Center Award“ auf der BOOT-Messe geehrt. Diese Auszeichnung, die für höchste Qualität in der Tauchausbildung steht, wurde der Tauchschule Sorpesee bereits zum 11. Mal in Folge und der Tauchschule Biggesee zum 9. Mal in Folge verliehen. Der „SSI Diamond Center Award“ wird ausschließlich an Tauchschulen vergeben, die strenge Qualitätskriterien erfüllen und somit zu den besten Tauchschulen weltweit gehören.

Auf der BOOT in Düsseldorf sind die Standorte Tauchschule Sorpesee, Tauchschule Biggesee und das Bergwerk in Nuttlar mit internationalen Awards als Beste ausgezeichnet worden. Foto: Tauchschule Sauerland

„Die Tauchschule Sauerland ist stolz darauf, diesen hohen Qualitätsstandard kontinuierlich zu erfüllen und erneut zu den besten Tauchcentern international zu zählen“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. „Die Zertifizierung und Verleihung des „SSI Diamond Award“ durch Scuba Schools International (SSI) erfolgt unter Berücksichtigung strenger Kriterien wie Ausbildung, Qualitätssicherung, Kundenservice, Ethik und Philosophie. Die Tauchschule Sauerland dankt allen Tauchbegeisterten, die ihr Vertrauen schenken und Teil dieser erfolgreichen Gemeinschaft sind. Das Team arbeitet weiterhin daran, die Leistungen zu verbessern und den Kunden stets den bestmöglichen Service zu bieten. Interessierte, die Teil der Tauchschule Sauerland werden möchten, sind herzlich eingeladen, die Standorte am Sorpesee und Biggesee zu besuchen und sich von dem begeisterten Team inspirieren zu lassen.“

