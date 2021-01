Personalie Staatsanwalt will neuer Olper Kreisdirektor werden

Kreis Olpe. Wer übernimmt die Nachfolge des neuen Landrats Theo Melcher als Kreisdirektor? Sechs Kandidaten gibt es, im Februar soll die Entscheidung fallen.

Die Suche nach einem neuen Kreisdirektor geht in die finale Phase. Die Bewerbungsfrist für das Amt des zweiten Mannes beim Kreis Olpe ist abgeschlossen. Nachdem der bisherige langjährige Kreisdirektor Theo Melcher Nachfolger von Frank Beckehoff als Landrat geworden ist, ist die Stelle vakant. Und so viel ist jetzt schon klar: Es wird wieder ein Mann auf dem Stuhl Platz nehmen. Sechs Bewerbungen liegen vor, Frauen sind nicht dabei.

Wie unsere Redaktion aus sicherer Quelle erfuhr, ist darunter auch Staatsanwalt Philipp Scharfenbaum aus Olpe. Zur Nachfrage nach seinen Beweggründen für die Bewerbung meinte der 38-Jährige: „Mit Respekt vor der Entscheidung des Kreistages und vor dem laufenden Verfahren im Übrigen möchte ich keine Stellungnahme abgeben.“

Philipp Scharfenbaum ist gebürtiger Olper, verheiratet und Vater von drei Kindern. Seit 2016 ist er als Staatsanwalt in Siegen tätig. Aktuell ist er Kapitaldezernent, also für die Verfolgung von Kapitaldelikten zuständig. In der Zeit davor war der 38-Jährige mehrere Jahre als Verwaltungsjurist beim Bundeskriminalamt Wiesbaden tätig und dort unter anderem im Leitungsstab.

Für die CDU im Olper Stadtrat

Bei den Kommunalwahlen im September vergangenen Jahres zog er für die CDU in den Olper Stadtrat ein. Mit 57,1 Prozent gewann er auf Anhieb souverän den Wahlkreis Olpe I (Südlicher Bratzkopf). Philipp Scharfenbaum ist schon lange Mitglied des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Olpe. Dort war er viele Jahre als Posaunist und auch im Vorstand aktiv.

Philipp Scharfenbaum. Foto: Roland Vossel/WP

„Aus unserer Sicht sind sechs Bewerbungen zulässig“, bestätigte auf Anfrage unserer Redaktion Landrat Theo Melcher. So müssen Bewerber zum Beispiel die Befähigung zum höheren Verwaltungsdienst haben oder Jurist sein. Zudem müssen sie zum Zeitpunkt der Ernennung vom Alter her in der Lage sein, mindestens eine Wahlperiode von acht Jahren absolvieren zu können.

Gewählt wird der neue Kreisdirektor vom Kreistag in öffentlicher Sitzung. Derzeit machen sich die Fraktionen ein Bild von den sechs Bewerbern. Es kann auch noch interne Vorstellungsgespräche geben. „Dies soll im Januar noch abgeschlossen sein. Anfang bis Mitte Februar wird es dann eine Sondersitzung des Kreistages geben, in der der neue Kreisdirektor gewählt wird“, sagte Theo Melcher. Zwei Termine sind ins Auge gefasst: 8. Februar oder 15. Februar.

Spätestens zum zweiten Termin soll die Wahl über die Bühne gehen, so der Landrat, der aufs Gaspedal drückt: „Der Neue soll möglichst rasch beginnen.“ Dabei gehe er davon aus, dass die Bewerber entsprechende Voraussetzungen mit ihren Dienstherrn bereits im Vorfeld getroffen haben. Landrat Theo Melcher hat eine klare Vorstellung: „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir am 1. März einen neuen Kreisdirektor haben.“