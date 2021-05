Stadt Olpe: Wer den Chefposten im Bauamt ab Mai übernimmt

Der Olper Bauamtsleiter Winfried Quast scheidet in einigen Monaten aus dem aktiven Berufsleben aus, um in den Ruhestand zu gehen. Sein Nachfolger wird Arne Bubenheim, der Anfang Mai die Arbeit im Rathaus aufnehmen wird.

Olpe. Stadtoberbaurat Winfried Quast steht kurz vor dem Ruhestand. Ab Mai übernimmt Arne Bubenheim seine Nachfolge. Wer er ist und woher er kommt.

Ab dem 1. Mai beginnt die Einarbeitungsphase von Arne Bubenheim, dem zukünftigen Amtsleiter des städtischen Bauordnungs- und Planungsamts in Olpe. Nach einer Übergangsperiode tritt der im Sauerland aufgewachsene Bauassessor in die Fußstapfen von Winfried Quast, der im Herbst aus dem aktiven Dienst ausscheidet.

Olpe: Neuer Bauamt-Amtsleiter Arne Bubenheim freut sich auf neue Aufgabe

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe bei der Kreisstadt Olpe“, sagt Arne Bubenheim. In den kommenden Jahren würden unter anderem im Rahmen des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) viele spannende Projekte umgesetzt, die das Stadtbild zukunftsweisend verändern würden. „Zudem ist es ein schönes Gefühl, wieder im Sauerland ansässig zu sein, wo ich nicht zuletzt meinen Hobbies, dem Wandern, Kanufahren und Laufen, in der heimischen Natur nachkommen kann.“

Nach dreißig Jahren im Olper Rathaus geht Winfried Quast in einigen Monaten in den wohlverdienten Ruhestand. 1991 trat der studierte Diplom-Ingenieur in den Dienst der Stadt Olpe ein. Zuvor war er beim Straßenneubauamt Siegen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe beschäftigt. Seit 1998 leitet er das Bauordnungs- und Planungsamt der Kreisstadt Olpe. 2007 wurde er zum Stadtbaurat, 2014 zum Stadtoberbaurat ernannt. Zudem ist er seit 2014 Geschäftsführer des Interkommunalen Gewerbeparks Hüppcherhammer.

Viele Steine ins Rollen gebracht

In seiner Zeit bei der Stadtverwaltung hat der verheiratete Vater von drei erwachsenen Söhnen viele Steine ins Rollen gebracht. Die Ansiedlung eines Dienstleistungszentrums am ehemaligen Industriestandort Olper Hütte, die Bebauung des Geländes am Obersee, die Gestaltung der Seepromenade in Sondern, die Neuausrichtung des Zentralen Omnibusbahnhofs mit angrenzenden Einkaufsmöglichkeiten sowie die Neubebauung in der Trift sind nur einige der zahlreichen Projekte, die Winfried Quast initiierte bzw. mitgestaltete.

Arne Bubenheim nimmt Anfang Mai die Arbeit im Rathaus auf. Foto: Stadt Olpe

Eine besondere Beziehung hat Winfried Quast zu den Olper Dörfern. Von 2002 bis 2019 betreute er den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ und motivierte die Ortschaften rund um die Kreisstadt zur Teilnahme.

Er war Ansprechpartner und Organisator mit einem stets offenen Ohr für die Belange der Dorfbevölkerung. Zu den größten Erfolgen zählt in diesem Zusammenhang die Neugestaltung der Ortschaften Rehringhausen und Oberveischede, die auf Bundesebene 2009 mit Gold respektive 2013 mit Silber ausgezeichnet wurden.

Olpe: Winfried Quast kümmerte sich auch um Autobahn

Was nur wenige Personen wissen: Auch autobahntechnisch war Winfried Quast aktiv. Auf seine Initiative hin entstanden nicht nur die Lärmschutzwälle an der A 4 und der A 45, dank ihm trägt das nahegelegene Autobahnkreuz die Bezeichnung „Olpe-Süd“ – und nicht wie ursprünglich geplant „Siegen-Nord“.

Bürgermeister Peter Weber: „Mit Winfried Quast scheidet ein sehr geschätzter Mitarbeiter aus dem Verwaltungsdienst aus, dessen Expertise, Engagement und Gespür für zukunftsträchtige Entwicklungen wir vermissen werden. Die Leidenschaft, mit der er seine Arbeit stets ausführte, zeigt, wie sehr ihm die Entwicklung unserer Kreisstadt am Herzen liegt. Ich danke Winfried Quast für seinen außerordentlichen Einsatz und wünsche ihm alles Gute für den neuen Lebensabschnitt. Mit Arne Bubenheim konnten wir einen jungen Mann als Nachfolger gewinnen, der uns sowohl mit seinem fachlichen Wissen als auch auf persönlicher Ebene überzeugt hat. Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit.“

Info: Das ist der neue Bauamt-Chef in Olpe

>> Im Anschluss an das Studium der Raumplanung mit der Vertiefung Städtebau an der Technischen Universität Dortmund, war Arne Bubenheim zunächst bei einem Unternehmen für Stadt- und Raumentwicklung tätig.

>> Nachfolgend absolvierte er die Vorbereitung für den höheren bautechnischen Verwaltungsdienst des Landes NRW.

>> Zuletzt arbeitete er bei der Stadtverwaltung Essen als Teamleiter im Fachbereich Stadterneuerung und Bodenmanagement.

Täglich wissen, was im Kreis Olpe passiert: Hier kostenlos für den WP-Olpe-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe