Stadtfest Lennestadt: Zum Abschluss kommt „still Collins“

Die Tribute-Band „still Collins“ spielt am Stadtfest-Sonntag in Lennestadt.

Lennestadt. Das Stadtfest Lennestadt will nach der Pandemie an die alten Zeiten anknüpfen. Das Musikprogramm hat einige Kracher zu bieten.

Das Programm steht, die Verträge sind unterzeichnet, das Stadtfest 2022 in Lennestadt kann kommen. Bis es soweit ist, wird es noch ein bisschen dauern, aber dann, vom 19. bis 21. August, soll es in der City wieder richtig rund gehen, mit Super-Live-Musik auf vier Bühnen und einer Stadtfest-Stimmung, wie sie die Besucher seit mehr als 40 Jahren gewohnt sind. Das Alles wieder bei freiem Eintritt.

Improvisieren war auch für den Stadtmarketingverein in den letzten beiden Jahren angesagt. 2021 fand die Veranstaltung „Statt-Stadtfest“ mit der mehrmaligen Aufführung der Operette „Weißes Rössl“ durch das Ensemble des GymSL viel Beachtung.

Aber in diesem Jahr soll es weder Absperrzäune noch Schutzmasken geben, das Stadtfest soll so ursprünglich über die Bühnen gehen, wie man es kennt.

Los geht es am Freitag, 19. August, um 19 Uhr mit dem obligatorischen Fassanstich vor dem Rathaus, übrigens eine Premiere für Bürgermeister Tobias Puspas, der wegen der Pandemie in seiner Amtszeit noch kein Stadtfest persönlich anzapfen konnte. Die passende Musik dazu liefert auf der Rathausbnühne bis 23 Uhr die Band „Accoustica“.

SaftWerk und Traditionsorchester

Am Samstag, 20. August, gehört die Bühne von 20 bis 1 Uhr der Band „SaftWERK“, das heißt: beinharter Rock, Fetenhits zum Mitsingen und Mitmachen. Sich selbst nicht ganz so ernst zu nehmen und viel Spaß mit dem Publikum haben: das sind die Markenzeichen der Deutsch-Rock-Coverband aus Süddeutschland.

Auch 2021 wurde beim Statt-Stadtfest Lennestadt gerockt, aber nur auf einer Bühne. Foto: Michael Meckel

Am Sonntag, 21. August, werden von 15 bis 17 Uhr ganz andere Töne angeschlagen bzw. angeblasen. Das Traditionsmusikkorps Erstes Garderegiment liefert einen klingenden Exkurs durch die Deutsche Marschmusik-Tradition. Auf der zweiten Hauptbühne ist die Welt nicht weniger musikalisch. Mit ihrer Disco-Rockerz-Show bringt die Band Sidewalk am Samstag, 22 bis 1 Uhr, den Marktplatz zum Beben. Dabei bieten die sechs Musiker mehr als nur Cover. Durch die Verschmelzung von Songs verschiedener Genres zu einem ganz neuen modernen Sound, kreativ gestalteten Medleys und unterhaltsamem Entertainment setzten die Publikumslieblinge immer wieder neue Trends und Irgendwann tanzen und rocken alle.

Für Sonntag, 21. August, hat das Planungsteam um Clemens Lüdtke von 17.30 bis 20 Uhr noch ein besonders As im Ärmel. „Phil Collins will dieses Jahr aufhören, bei uns gibt er noch einmal richtig Gas.“ Für das Original war das Stadtfest-Budget dann doch etwas zu schmal, aber mit der Genesis-Tribute-Band „still Collins“ wird eine der bekanntesten Tribute-Bands live on stage zu hören sein, von der man sagt: „Mach’ die Augen zu und Du denkst, er sei es wirklich.“ Aber nicht nur das. Wer still Collins einmal live erlebt hat, der weiß: Hier wird nicht nur gecovert, hier gibt es eine unterhaltsame Bühnenshow einer erstklassigen Liveband.

Keine Absperrgitter und Eintritt frei

Komplettiert wird das Live-Musik-Angebot im Altenhundemer Eck, wo „Die Gassenhauser“ am Stadtfest-Samstag von 12.30 bis 17.30 Uhr aufspielen, bevor die Tanzband des Musikvereins Langenei von 20 bis 24 Uhr das Ruder übernimmt. Lüdtke: „Wir freuen uns, dass wir zum ersten Mal eine Tanzband unserer Musikvereine verpflichten konnten.“ Am Sonntag sorgen ab 12 Uhr Manni Klein und Freunde im Altenhundemer Eck für Stimmung. Bühne 4 steht wieder auf dem Busbahnhof, wo die OT Grevenbrück namhaften Nachwuchsbands am Samstag ab 20 Uhr eine Bühne bietet.

