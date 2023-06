Städtisches Gymnasium Olpe: Gleich sieben Mal die Traumnote

Olpe. Es ist geschafft: 76 Schülerinnen und Schüler haben am Städtischen Gymnasium das Abitur absolviert und jetzt die Zeugnisse erhalten.

Insgesamt 76 Schülerinnen und Schüler haben in diesem Jahr ihr Abitur am Städtischen Gymnasium bestanden und nun Abschied vom SGO genommen.

In seiner Rede hinterfragte Schulleiter Holger Köster das Motto, das sich der diesjährige Jahrgang ausgesucht hat. „The Winner Takes it all – ABBI 2023“. Der Abba-Hit beschäftigt sich mit den Themen Verlust, Scheidung und Herzschmerz. „Obwohl der Song bereits in den 1980er Jahren veröffentlicht wurde, bleibt er aktuell und relevant, denn in der heutigen Zeit sind Beziehungen oft kurzlebig und verändern sich schnell,“ so Köster.

Gelobt wurde die Stufe für ihren Zusammenhalt, der sich in vielen Problemsituationen zeigte. Vor allem die hohe Leistungsbereitschaft derjenigen, die zusätzlich zum Abitur die Prüfungen des IB ablegten, stellte Köster heraus. Zum Ende seiner Ausführungen machte Köster vor allem Mut: „Bleibt kritisch, bleibt offen und bleibt tolerant! Tragt nach außen, was ihr gelernt habt und wofür ihr einsteht! Deshalb meine Bitte: Klebt an euren Überzeugungen – und nicht an Straßen!“

Die beiden Jahrgangsstufenleiter David Büdenbender und Wiebke Cieśla blickten in ihrer Rede auf die vergangenen drei Jahren zurück. Zunächst prägte Distanzunterricht, später ein routiniertes Testen und Masketragen diesen Jahrgang. Fachwahlen fanden am Telefon statt, „so glich das Oberstufenbüro einem Callcenter“, so Cieśla in ihrer Rede. Von Höhen und Tiefen, aber auch dem allmählichen Zusammenwachsen der Stufe berichtete die „Stufenmama“ und auch Jahrgangsstufenleiter David Büdenbender blickte auf einige amüsante Anekdoten zurück.

Auch außerschulische Aktivitäten kamen dabei zur Sprache, so engagierten sich viele Schülerinnen und Schüler etwa in der Schülervertretung und führten sogar einen 24-Stunden-Lauf durch, um Spenden zu sammeln. „I have a dream: dass sich dieser erfüllt, das wünschen wir euch. Entdeckt die Welt und erfüllt euch eure Träume! Wir wünschen euch für die Zukunft viel Erfolg für eure beruflichen Ziele, viel Glück, Gesundheit und Zufriedenheit,“ so Büdenbender abschließend.

Die Traumnote 1,0 konnten gleich sieben Schülerinnen und Schüler erzielen. Für besondere Leistungen wurden Tom Bartmeier für die besten Leistungen in den Abiturprüfungen selbst, Wiebke Jungheim, Jakob Stahl, Lars Eric Schürholz, Jule Theresa Müller-Späth, Christina Hollstein, Katarzyna Panas, Maia Wuttke für den Durchschnitt 1,0 geehrt. Ebenfalls sieben Schülerinnen und Schüler erhielten ein bilinguales Zeugnis.

Alle Abiturientinnen und Abiturienten

Olpe: Lukas Ade, Timo Arens, Moritz Aßmann, Tom Bartmeier, Jolina Benkhardt, Luka Leon Blagojevic, Henrik Brüggemann, Alina Eichwald, Amanda Fries, Vivien Garrecht, Lennart Claes Gerlach, Ricardo Gomes, Paul Grams, Hannes Berndt Hardenacke, Mia Magdalena Heite, Wiebke Jungheim, Jannis Kaufmann, Ben Haakon Kirschner, Leon Klein, Simon Kontaxakis, Maximilian Kühr, Christian Lübizkij, Julius Maaß, Mattis Germann Mika, Henriette Gloria Miller, Robin Nitschke, Tom Reißner, Florentina Maria Schmitz, Lucienne Liberty Schneider, Michel Franz Schneider, Justine-Marie Schnüttgen, Ben Noah Schulze, Lars Erik Schürholz, Gina-Marie Tigges, Marc Benjamin Vanik, Lenja Voss, Nathalie Würtz und Simon Zeppenfeld.

Wenden: Marius Arens, Anna Breidebach, Jonas Sebastian Buchsteiner, Henry Clemens, Silas Heger, Nikolai Iljuchin, Milena-Marie Jüngst, Viktoria Kehl, Jan Keilbach, Til Klein, Antonia Kramer, Johanna Sophie Kratzel, Jana Niklas, Alexander Schmidt, Jan Schneider, Eva Schneider, Clara Schneider, Aline Schneider, Zofia Schumacher, Jakob Stahl, Marvin Peter Uelhoff, Severin Wolfgang Heinz Richard Wölck und Maia Wuttke

Drolshagen: Alexander Bonrath, Lia Clemens, Paulina Maria Frohne, Leonie Kirch, Henrik Maiworm, Michel Nießen, Theo Johann Stahlhacke und Maria Viedenz

Freudenberg: Nele Faber, Christina Hollstein, Jule Theresa Müller-Späth und Yasmin Munawar

Bergneustadt: Katarzyna Panas

