Starker Jahrgang: Fast 400 neue I-Männchen in Lennestadt

Lennestadt Die Grundschulen in Lennestadt freuen sich über starken Nachwuchs. An allen Standorten gibt es im Sommer ein oder zwei Eingangsklassen.

Reichlich Nachwuchs wird es im Sommer an den elf Grundschulstandorten in Lennestadt geben. Insgesamt 390 I-Männchen werden den Schulranzen aufsetzen und zum ersten Mal in die Schule gehen. Erfreulich: An allen Standorten wird es keine Engpässe geben, auch an den Teilstandorten in Bilstein, Maumke und Oedingen können im neuen Schuljahr 2024/25 erste Klassen gebildet werden. Die Mindestzahl von elf Schülerinnen und Schülern wurde an allen Standorten deutlich überschritten.

Mehr zum Thema

Die meisten I-Männchen verzeichnet nach dem Abschluss des Anmeldeverfahrens die Oene-Elspe-Tal-Schule mit 64 Schülern, gefolgt von der Franziskus-Schule Meggen mit 53 und der St.-Agatha-Schule in Altenhundem mit 51 Erstklässlern. An diesen großen Standorten werden am Hauptstandort jeweils zwei Eingangsklassen gebildet. Die größte Eingangsklasse wird an der St.-Nikolaus-Schule in Grevenbrück mit 29 Schülern gebildet, hier ist die zulässige Höchstgrenze erreicht.





Im Vorfeld der Klassenbildung hatte die Verwaltung verschiedene andere Konstellationen, zum Beispiel die Bildung von zwei Eingangsklassen in Grevenbrück, durchgespielt. Das hätte zur Folge gehabt, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler an ihrem Wunschort beschult werden könnten. Von den 18 I-Männchen, die sich den Schulstandort Bilstein ausgesucht hatten, hätten nur sieben dort einen Platz gefunden. Die Verwaltung habe sich in erster Linie an dem Elternwillen orientiert, so Fachbereichsleiter Thomas Meier.

Die WESTFALENPOST im Kreis Olpe ist auch bei WhatsApp. Jetzt hier abonnieren.

Folgen Sie uns auch auf Facebook.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe.

Alle News aufs Handy? Jetzt die neue WP-App testen.

„Die Planung war kein Selbstläufer. Es ist toll, dass das Konzept von allen Schulleitungen mitgetragen wird. Andere Lösungen hätten zum Transfer von Kindern von einem Ort zum anderen geführt“, fasste Bürgermeister Tobias Puspas in der Sitzung des Schulausschusses die Beratungen zusammen. Die Klassen so klein wie möglich zu halten, sei zwar pädagogisch sinnvoll, aber ohne Schülertransfers faktisch nicht umzusetzen, so der Bürgermeister.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe